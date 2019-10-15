Политика

Журналистская правдаЖурналистская правдаВ Белоруссии освободили задержанную по запросу США россиянку Богачеву

Гражданку России Анну Богачеву, задержанную в Белоруссии по запросу Соединенных Штатов, освободили. Официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев проинформировал о том, что россиянку Анну Богачеву, о задержании которой на территории республики стало известно ранее, освободили.
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В Генпрокуратуре Белоруссии прокомментировали задержание Богачёвой

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В Белоруссии отпустили задержанную по запросу США россиянку

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МВД Белоруссии подтвердило факт освобождения россиянки Богачевой

ТАСС10:03
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 11:06, Ашберн

Прокуратура о задержании Анны Богачевой: «Нет оснований для заключения под стражу»

КП - Беларусь10:18
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
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