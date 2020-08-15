Политика

REGNUMREGNUMВ Белоруссии отказались от наград лауреаты стипендии президента

Минск, 15 августа 2020, 04:07 — REGNUM Претендовавшие на получение стипендий специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи, одаренных студентов и учащихся отказались от наград, передаёт 14 августа портал Tut.by.
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К бойкоту нынешней власти в Белоруссии присоединились лауреаты фонда президента республики

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«Нам стыдно»: Лауреаты стипендии Лукашенко массово отказались от нее

Московский Комсомолецвчера в 20:06
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Задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ вернулись на родину

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Поведение Александра Лукашенко вызвало у Запада ощущение слабости белорусского лидера, и они решили повторить украинский сценарий в Минске.
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Общество

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Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

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По словам эксперта в интервью YouTube-каналу «Переправа-ТВ», они будут заключаться не в сползании страны в рецессию или даже в депрессию, а главным признаком наступившего кризиса станет грядущий обвал банковской системы России.
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Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете

РИА Новости вчера в 15:22
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Общество

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Глава Крыма уточнил, что всего в республике зарегистрировано 1 715 случаев новой коронавирусной инфекции.
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Газета.Ru вчера в 09:28
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Экономика

Чистая прибыль «Роснефти» в четыре раза превысила прогнозы аналитиков

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Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США

В документе подчеркивается, что в результате сделки ByteDance провела слияние своего приложения TikTok с соцсетью musical.ly и создала единую платформу.
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Общество

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Chery Tiggo 8 получил новую цену лишь в элитной комплектации Prestige – ее стоимость составляет 1,7 млн рублей, сообщает «Цена Авто» со ссылкой на результаты мониторинга цен на новые авто.
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