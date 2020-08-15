Политика
REGNUMВ Белоруссии отказались от наград лауреаты стипендии президента
Минск, 15 августа 2020, 04:07 — REGNUM Претендовавшие на получение стипендий специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи, одаренных студентов и учащихся отказались от наград, передаёт 14 августа портал Tut.by.
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«Нам стыдно»: Лауреаты стипендии Лукашенко массово отказались от нее
Московский Комсомолецвчера в 20:06
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Лукашенко свяжется с Путиным для обсуждения ситуации в Белоруссии
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В Польше признали мощь российского Су-30СМ
Иностранные журналисты оценили появление ракеты Х-32 на российском истребителе. В Польше признали мощь российского Су-30СМ.
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Читателей японской газеты Hokkaido Shimbun возмутили сообщения о выпуске в обращение в России пятирублевой монеты, посвященной Курильской десантной операции.
РИА Новости 04:40
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Задержанные в Белоруссии 32 гражданина РФ вернулись на родину
РИА Новости вчера в 18:09
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Алина Загитова поступила в университет
Российская фигуристка, Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова стала студенткой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
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Кедми объяснил, почему Белоруссия навсегда потеряна для Запада
Поведение Александра Лукашенко вызвало у Запада ощущение слабости белорусского лидера, и они решили повторить украинский сценарий в Минске.
ФАН вчера в 21:21
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В России запустили производство вакцины от коронавируса
"Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России",- заявили в пресс-службе.
Газета.Ru 04:17
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В Крыму сбившего троих детей водителя поместили под стражу
Джанкойский районный суд, удовлетворив ходатайство следователя Главного следственного управления СК по Крыму, заключил под стражу 34-летнего местного жителя, который вечером 13 августа на автомобиле ВАЗ 210774 в селе Новосельцево наехал на трех девочек, одна из которых погибла.
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Эрогенные зоны собственного тела и тела партнера оказались зеркальны
Психологи выяснили, что участки тела партнера, прикосновение к которым возбуждает, совпадают с эрогенными зонами субъекта, то есть эрогенная карта собственного тела и тела партнера зеркальны.
N+1 04:07
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Новый клип Little Big разочаровал фанатов
Новый клип Little Big на трек "Tacos" разочаровал многих поклонников группы.
РИА Новости 02:21
Общество
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Коммерсантъ вчера в 12:10
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«Сибирь» обыграла «Амур» и стала победителем мемориала Ромазана
Metaratings вчера в 07:12
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Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН
Вашингтон, 15 августа 2020, 09:28 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что его страна потерпела неудачу в попытке добиться продления в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций оружейного эмбарго против Исламской Республики Иран.
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Экономика
Посыпется в октябре: Катасонов предрёк обвал банковской системы
По словам эксперта в интервью YouTube-каналу «Переправа-ТВ», они будут заключаться не в сползании страны в рецессию или даже в депрессию, а главным признаком наступившего кризиса станет грядущий обвал банковской системы России.
Deita.ru 13 августа в 19:23
Политика
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
РИА Новости вчера в 15:22
Общество
В Крыму за сутки зафиксировали 51 случай заражения коронавирусом
Глава Крыма уточнил, что всего в республике зарегистрировано 1 715 случаев новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 03:07
Политика
Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске
Газета.Ru вчера в 09:28
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Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева
В правительстве Мишустина 31 человек, а в кабинете Медведева было 32, поэтому средний семейный доход в расчете на одного члена правительства вырос по сравнению с 2018 годом еще сильнее — на 14%, до 66,2 млн руб. Так как состав кабинета изменился наполовину, 15 его членов отчитались о доходах, полученных еще до прихода в правительство — в других федеральных ведомствах или бизнесе.
РБК вчера в 15:48
Экономика
Чистая прибыль «Роснефти» в четыре раза превысила прогнозы аналитиков
Чистая прибыль компании «Роснефть» во II квартале 2020 года составила 43 млрд рублей, что в четыре раза выше прогнозов аналитиков — следует из финансовой отчетности компании.
Известия вчера в 05:10
Общество
В России за сутки выявили 5061 случай заболевания коронавирусом
В России за сутки зарегистрирован 5061 случай заболевания коронавирусной инфекцией, общее число случаев COVID-19 достигло 917 884.
RT на русском 03:32
Политика
Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
В документе подчеркивается, что в результате сделки ByteDance провела слияние своего приложения TikTok с соцсетью musical.ly и создала единую платформу.
РИА Новости вчера в 20:26
Общество
Кабмин расширил перечень субсидируемых авиарейсов
Увеличено число внутренних маршрутов авиарейсов, на которые будут выделены субсидии из федерального бюджета.
Российская газета 04:47
Авто
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Chery Tiggo 8 получил новую цену лишь в элитной комплектации Prestige – ее стоимость составляет 1,7 млн рублей, сообщает «Цена Авто» со ссылкой на результаты мониторинга цен на новые авто.
RuNews24.ru 04:03