Минск, 15 августа 2020, 04:07 — REGNUM Претендовавшие на получение стипендий специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи, одаренных студентов и учащихся отказались от наград, передаёт 14 августа портал Tut.by.

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