В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента
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Участки для голосования на выборах президента Белоруссии открылись для избирателей, передает корреспондент РИА Новости. В основной день голосования, 9 августа, участки будут работать с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск).В источнике
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