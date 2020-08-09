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РИА Новости
РИА Новости

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента

Участки для голосования на выборах президента Белоруссии открылись для избирателей, передает корреспондент РИА Новости. В основной день голосования, 9 августа, участки будут работать с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск).В источнике
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РБК

Президентские выборы в Белоруссии. Главное

РБК02:35
URA.Ru

В Белоруссии началось голосование на президентских выборах

URA.Ru01:25
РИА Новости

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента

РИА Новости01:04
Газета.Ru

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента

Газета.Ru01:13
RT на русском

В Белоруссии началось голосование на президентских выборах

RT на русском01:12
Российская газета

В Беларуси открылись участки для голосования на президентских выборах

Российская газета01:17
ТАСС

В Белоруссии открылись участки для голосования на президентских выборах

ТАСС01:06

Собянин назвал число проживающих в предаварийном жилье москвичей

Миллион людей живет сегодня в предаварийном жилье в Москве, поэтому программа реновации очень важна для города, заявил в воскресенье, 9 августа, мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».
Известия02:00
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Раскрыто пагубное влияние фруктов на печень

В отличие от глюкозы, которая перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени, и поэтому она в значительных дозах представляет угрозу для организма.
Lenta.ru00:32
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Андрей Бочкарев поздравил строителей с профессиональным праздником

"Поздравляю всех, кто строит и реконструирует Москву, коллег из регионов России, ветеранов строительной отрасли с нашим профессиональным праздником - с Днем Строителя!" - обратился Андрей Бочкарев к коллегам.
Российская газетавчера в 11:19

В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Как сообщает ToDay News Ufa, глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст недавно призвал власти Германии принять определенные меры против Соединенных Штатов Америки после того, как в сенате США заговорили о санкциях.
ToDay News Ufaвчера в 09:46
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