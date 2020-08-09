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Газета.Ru
Газета.Ru

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента страны. Об этом сообщает РИА "Новости". В основной день голосования, 9 августа, участки будут работать с 8.00 до 20.00 мск.В источнике
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РИА Новости

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента

РИА Новости01:04
Газета.Ru

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента

Газета.Ru01:13
RT на русском

В Белоруссии началось голосование на президентских выборах

RT на русском01:12
Российская газета

В Беларуси открылись участки для голосования на президентских выборах

Российская газета01:17
Коммерсантъ

В Белоруссии проходят выборы президента

Коммерсантъ01:01
Комсомольская правда

В Беларуси открылись избирательные участки

Комсомольская правда01:00
ТАСС

В Белоруссии открылись участки для голосования на президентских выборах

ТАСС01:06
КП - Беларусь

Утром 9 августа стартовало голосование в основной день выборов президента Беларуси

КП - Беларусь01:41

ЦИК Белоруссии обещает пропускной режим на участках вечером 9 августа

Минск, 9 августа 2020, 09:01 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что вечером основного дня голосования на выборах президента республики — 9 августа — на избирательных участках будет установлен пропускной режим, а бюллетеней будет выдаваться меньше во избежание скопления граждан.
REGNUM02:01

Тропический шторм «JANGM» идет к берегам Приморья

Сегодня утром тропический шторм находился в районе с координатами 23.2 ° с.ш. и 126.1 ° в.д. JANGM смещается на север со скоростью около 30 км/час, давление в центре 1000 гПа, максимальный ветер вблизи центра около 20 м/сек.
ВЕСТИ: Приморье21:26

Тихановская покинула квартиру накануне выборов в целях безопасности

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская накануне выборов в целях безопасности покинула свою минскую квартиру, находится в окружении сторонников и журналистов, там же проведет и ночь, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь политика Анна Красулина.
РИА Новостивчера в 16:03
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Включившего порно на масленице жителя Приморья оштрафовали

Михайловский районный суд Приморского края оштрафовал на 20 тыс. рублей бывшего сотрудника Дома культуры, который во время городского празднования масленицы в Михайловском районе включил порно на экране здания администрации.
Газета.Ru00:15
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МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индии

Анкара, 8 августа 2020, 16:00 — REGNUM Соболезнования в связи с гибелью людей во время жесткой посадки пассажирского самолета в индийском штате Керала выразило министерство иностранных дел Турции.
REGNUMвчера в 09:00
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Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
РБКвчера в 03:00
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Собянин назвал число проживающих в предаварийном жилье москвичей

Миллион людей живет сегодня в предаварийном жилье в Москве, поэтому программа реновации очень важна для города, заявил в воскресенье, 9 августа, мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».
Известия02:00
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Военные США сняли видео испытаний гиперзвукового ракетного блока C-HGB

Army shows video of March 2020 Common-Hypersonic Glide Body flight test @ SMDConference: pic.twitter.com / 46fDDlGXKF — CSIS Missile Defense (@ Missile_Defense) August 4, 2020 Американские военные заявляют, что гиперзвуковой блок может разгоняться до скорости выше 6100 км / ч и двигаться по непредсказуемой для ПРО противника траектории.
Слово и Дело7 августа в 02:55
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