Агутин отказался выступать в Белоруссии перед выборами
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Певец Леонид Агутин не приедет с выступлением на запланированный 8 августа концерт в Белоруссии. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме. Артист обратился к жителям республики и отметил, что его поездка не состоится по их "многочисленным и настоятельным просьбам".В источнике
С чего всё началось
Также об отказе от концерта 8 августа сообщили Григорий Лепс, российский дуэт RASA, Оксана Ковалевская из группы «Краски», группа «Кар-мэн
» и белорусский исполнитель Мэвл.
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