Агутин отказался выступать в Белоруссии перед выборами

Певец Леонид Агутин не приедет с выступлением на запланированный 8 августа концерт в Белоруссии. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме. Артист обратился к жителям республики и отметил, что его поездка не состоится по их "многочисленным и настоятельным просьбам".