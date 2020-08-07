Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

Агутин отказался выступать в Белоруссии перед выборами

Певец Леонид Агутин не приедет с выступлением на запланированный 8 августа концерт в Белоруссии. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме. Артист обратился к жителям республики и отметил, что его поездка не состоится по их "многочисленным и настоятельным просьбам".В источнике
С чего всё началось
Также об отказе от концерта 8 августа сообщили Григорий Лепс, российский дуэт RASA, Оксана Ковалевская из группы «Краски», группа «Кар-мэн
» и белорусский исполнитель Мэвл.
Дождьвчера в 15:44
Подробнее о событии
РИА Новости

Эксперт объяснил отказ российских артистов от выступления в Белоруссии

РИА Новости11:23
Дождь

Российские музыканты начали отказываться от концертов в Беларуси перед выборами

Дождьвчера в 15:44
ТАСС

Агутин отказался выступать на концерте в Белоруссии

ТАСС01:18
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:37
URA.Ru

Артисты из РФ отменили концерты в Белоруссии за день до выборов

URA.Ru23:09
Lenta.ru

Российские звезды отказались выступать в Белоруссии перед выборами

Lenta.ru20:49
Вести.Ru

Представители российских артистов высказались о концертах в Белоруссии

Вести.Ru08:10

Продажи новых легковых авто и LCV в России в июле выросли на 7%

По данным Ассоциации европейского бизнеса, объем продаж новых легковых машин и легких коммерческих авто (LCV) в России по итогам июля текущего года вырос почти на 7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го и достиг отметки в 141 924 экземпляров.
Новые автомобили00:54
46

Задержанному в Белоруссии политтехнологу Шклярову предъявили обвинение

Политтехнологу Виталию Шклярову, задержанному в Гомеле, предъявили обвинение в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок, или участии в них, сообщил его адвокат Антон Гашинский.
Взгляд.ру10:34
3

Манчестер Сити — Реал 1:0 (1-й тайм)

Эден Азар и Карим Бензема включены в стартовый состав мадридского "Реала" на ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости14:28

Учебные заведения Дона 1 сентября начнут работу по новым правилам

В случае если в недели, оставшиеся до Дня знаний, в регионе не произойдет существенного ухудшения эпидемической ситуации, школы, учреждения высшего и среднего профессионального образования начнут обучение в очном режиме, однако многое в их работе изменится.
Правительство Ростовской области09:30
10

Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUM14:59
638