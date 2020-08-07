Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.В источнике
С чего всё началось
Также об отказе от концерта 8 августа сообщили Григорий Лепс, российский дуэт RASA, Оксана Ковалевская из группы «Краски», группа «Кар-мэн
» и белорусский исполнитель Мэвл.
Дождьвчера в 15:44
Подробнее о событии
РИА Новости

Эксперт объяснил отказ российских артистов от выступления в Белоруссии

РИА Новости11:23
ТАСС

Агутин отказался выступать на концерте в Белоруссии

ТАСС01:18
Lenta.ru

Российские звезды отказались выступать в Белоруссии перед выборами

Lenta.ru20:49
Znak.com

Российские музыканты и американские рэперы отказались выступать на концертах в Белоруссии в «день тишины»

Znak.com23:20
URA.Ru

Артисты из РФ отменили концерты в Белоруссии за день до выборов

URA.Ru23:09
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:37
Дождь

Российские музыканты начали отказываться от концертов в Беларуси перед выборами

Дождьвчера в 15:44

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Советник президента России, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что в словах Билла Гейтса о глобальном экологическом кризисе нет ничего нового, все оценки на уровне отдельных стран и международных организаций говорят о том, что уже сейчас нужно приложить максимум усилий для снижения негативного влияния на климат.
РИА Новости08:47
35

Прокуратура начала проверку из-за разлива топлива на реке в Норильске

«Организована проверка в связи с проливом топливно-водяной смеси в природную среду, произошедшим в результате разгерметизации трубопровода ООО «Политехника» в районе устья реки Амбарной», — цитирует сообщение РИА Новости.
RT на русском09:38
17

«Локомотив» и «Зенит» назвали стартовые составы на Суперкубок России

Форвард Федор Смолов остался на скамейке запасных московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против петербургского "Зенита", в нападении сыграет Эдер, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости10:59

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
78

В Италии из-за коронавируса возродили средневековую чумную традицию

На фоне пандемии коронавируса в итальянской Тоскане возродили средневековую традицию «винных окошек» – сквозных отверстий в резиденциях, через которые можно приобрести кофе, вино, джелато и апероль.
Взгляд.ру07:42

МиГ-29 уничтожил в Ливии произведенные в США ЗРК MIM-23

Ряд средств массовой информации, ссылаясь заявление польского издание Defence24, сообщает, что истребители МиГ-29 российского производства в конце июля уничтожили разработанные Соединенными Штатами зенитные ракетные комплексы средней дальности MIM-23 Hawk, которые были расположены под городом Сирт в Ливии.
Военное дело04:54
36

На Урале 8-10 августа ожидаются грозы с сильными порывами ветра

По данным регионального гидрометцентра, в ближайшие три дня прогнозируются переменная облачность, сильные дожди и понижение температуры до 23 градусов тепла днем, в субботу, 8 августа, ожидаются гроза и ветер с порывами до 14 м/c.
ТАСС08:17
9