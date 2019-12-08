Политика
РИА НовостиВ Белоруссии перечислили согласованные с Россией дорожные карты
Москва и Минск не согласовали восемь отраслевых "дорожных карт" на прошедших в Сочи переговорах, сообщил посол Белоруссии Владимир Семашко. При этом все проекты интеграционных "дорожных карт" по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб согласованы.
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с чего всё началось
«Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу — и белорусскую, и российскую: там сотни законодательных актов, десятки межправсоглашений», — передает его слова агентство БелТА.Известия11:04
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Общество
В Находке суд приостановил работу предприятия по перевалке угля
Суд приостановил работу компании "Порт Восточные ворота – Приморский завод" в Находке за многократные нарушения при перевалке угля, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Политика
В Пентагоне рассказали об условии для выделения военной помощи Украине
Глава Пентагона Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине, передает ТАСС.
Общество
Неизвестные сообщили о минировании школ и колледжей в Биробиджане
Неизвестные сообщили о минировании сразу нескольких образовательных учреждений, сообщает областная независимая интернет-газета «Набат» со ссылкой на пресс-секретаря УМВД России по ЕАО Оксану Ткачёву.
Общество
Две ракеты упали неподалеку от международного аэропорта Багдада
Две ракеты упали в ночь на понедельник неподалеку от международного аэропорта Багдада, рассказали РИА Новости в службе безопасности Ирака.
Кино
Умер актер из «Кинг-Конга» и сериала «Звездный путь» Рене Обержонуа
Американский режиссер и актер Рене Обержонуа, который известен по съемкам в фильме «Кинг-Конг» и телесериале «Звездный путь», скончался в воскресенье, 8 декабря, в возрасте 79 лет.
Политика
Украинцев забросали яйцами в Париже
Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами.
Происшествия
В Благовещенске пьяный водитель устроил серьезное ДТП (видео)
За рулем «харриера» был водитель 1993 года рождения. Он был пьян – это показало медосвидетельствование, сообщили в городском ГАИ.
Наука
Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Политика
Мьянма отвергает обвинения в геноциде
Аун Сан Су Чжи, лидер Мьянмы (Бирмы), вылетела в Гаагу, чтобы на заседании Международного суда ООН защищать свою страну от обвинений в геноциде против народности рохинджа.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Политика
Возможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.
Политика
Начались переговоры Путина и Лукашенко
В Сочи начались переговоры между Россией и Белоруссией с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, посвященные интеграции двух стран, сообщает ТАСС.
Наука
В Китае родились гибриды обезьян и свиней
В Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней.
Происшествия
В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десять детей на тротуаре
Шоу-бизнес
Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
Общество
Половина НКО предпочитают грантовую форму господдержки, заявили в ОП
Проектную или грантовую поддержку НКО поддерживают 48% участников опроса Общественной палаты.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Происшествия
Во Владивостоке шесть школ эвакуировали после сообщений о минированиях
Эвакуация прошла в шести школах Владивостока из-за сообщений о минированиях, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Авто
В России Geely увеличила продажи в ноябре более чем в 2 раза
Футбол
«Крузейро» с Педро Рошей вылетел во вторую лигу Бразилии
Культура
«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Музыка
Семечками Полину Гагарину закидали и оскорбили на шоу «Голос»
Мужчна высыпал на стол Полины Гагариной горсть семечек. Такого жеста артистка не ожидала, об этом сообщает РИА «Новости».
Общество
Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.