Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Белоруссии перечислили согласованные с Россией дорожные карты

Москва и Минск не согласовали восемь отраслевых "дорожных карт" на прошедших в Сочи переговорах, сообщил посол Белоруссии Владимир Семашко. При этом все проекты интеграционных "дорожных карт" по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб согласованы.
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с чего всё началось
«Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу — и белорусскую, и российскую: там сотни законодательных актов, десятки межправсоглашений», — передает его слова агентство БелТА
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Известия11:04

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В Белоруссии перечислили согласованные с Россией дорожные карты

РИА Новости12:19

Минск и Москва согласовали «дорожные карты» по электроэнергетике и таможне

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Белорусский посол назвал число согласованных дорожных карт с Россией

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В Белоруссии назвали согласованные с Россией дорожные карты

RT на русском10:07

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В Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней.
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Владимир Ильич Семашко
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, министр энергетики Республики Беларусь, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь. С 13 ноября 2018 года - Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации.
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