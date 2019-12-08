с чего всё началось

Москва и Минск не согласовали восемь отраслевых "дорожных карт" на прошедших в Сочи переговорах, сообщил посол Белоруссии Владимир Семашко. При этом все проекты интеграционных "дорожных карт" по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб согласованы.

В Белоруссии перечислили согласованные с Россией дорожные карты

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