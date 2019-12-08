Политика
РИА НовостиВ Белоруссии перечислили согласованные с Россией дорожные карты
Москва и Минск не согласовали восемь отраслевых "дорожных карт" на прошедших в Сочи переговорах, сообщил посол Белоруссии Владимир Семашко. При этом все проекты интеграционных "дорожных карт" по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб согласованы.
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с чего всё началось
«Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу — и белорусскую, и российскую: там сотни законодательных актов, десятки межправсоглашений», — передает его слова агентство БелТА.Известия11:04
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Бывший директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский стал гостем "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".