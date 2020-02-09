Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руБелоруссия решила покупать нефть у России по мировым ценам

Крутой заявил: Москва «согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке», передает агентство БелТА. Он добавил, что Минску «не нужно никаких специальных эксклюзивных условий».
Читать в источнике
Комментировать727
с чего всё началось
"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА
.
ТАСС09 февраля в 07:09

Подробнее о событии

После Сочи: Лукашенко готов идти по украинскому пути до конца

REGNUMвчера в 15:42

Белоруссия намерена закупать у РФ нефть по мировым ценам

РЕН ТВ09 февраля в 19:09

Первый вице-премьер Белоруссии оценил итоги переговоров с Россией по нефти

Известия09 февраля в 07:57

В Минске раскрыли детали соглашения о покупке нефти в России

РБК09 февраля в 07:57

Минск и Москва договорились о цене на газ и нефть, но переговоры продолжатся

ТАСС09 февраля в 07:45

В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам

RT на русском09 февраля в 07:21

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

РИА Новости09 февраля в 08:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 22:53, Ашберн

Крутой о цене на нефть для Беларуси: Чистая цена между компаниями - по сути, мировая

КП - Беларусьвчера в 13:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 22:53, Ашберн
Космос

Япония успешно запустила спутник-шпион на ракете-носителе Н2А

РИА Новости 08 февраля в 21:55
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником

Известия 03:50
Происшествия

До 175 возросло число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии

В Японии до 175 возросло количество заболевших коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине у портового города Йокогама.
Российская газета 21:34
Здоровье

В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
Lenta.ru 22:48
Армия и оружие

Норвежская разведка назвала наибольшей угрозой Россию и Китай

Наибольшую угрозу для Норвегии представляют Россия и Китай.
Би-порт 08:30
Здоровье

В России планируют изменить порядок медосвидетельствования водителей

В Министерство здравоохранения и МВД России поступило предложение изменить правила прохождения медицинского освидетельствования водителей.
Карелинформ вчера в 02:55
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1113 человек

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 44,6 тыс. человек, 1113 умерли, выздоровели 4740.
Известия 21:52
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Газета.Ru 05:45
Культура

Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак

BFM.ru 21:57
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК 03:50
Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,15-2,37%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,42% - до $54,15 за баррель.
ТАСС 12:45
Армия и оружие

На Донбассе жестоко избиты военные ВСУ

Rusvesna.su вчера в 21:30
Общество

Археологи сделали «ужасающее» открытие в пещере Испании

В одной из пещер, расположенных в районе испанского городка Уэска, археологи обнаружили останки девяти человек.
7 регион 13:14
Происшествия

В ГИБДД назвали число погибших пешеходов при ДТП в Москве в 2019 году

РИА Новости 20:06
Армия и оружие

Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:08
Политика

В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
РИА Новости 15:32
Космос

Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней

Подсчитано, что этот мощный сигнал поступает на Землю из глубокого космоса каждые 16 дней.
Российская газета вчера в 07:51
Шоу-бизнес

Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович 3 февраля стала мамой в третий раз и сразу в соцсетях познакомила поклонников с новорожденной дочерью.
NewInform 06:21
Кино

Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети

Известно, что накануне в Белоруссии актерский состав сериала «Сваты» снимали зимние эпизоды седьмого сезона.
Privet-Rostov.ru 10:46
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru 10:25
Экономика

Налоговая служба начнёт следить за доходами россиян

С 1 апреля текущего года Федеральная налоговая служба начнёт контролировать денежные поступления россиян на банковские карточки.
ПроТуймазы вчера в 01:20
Общество

Белоруссия забирает технологическую нефть из «Дружбы» на НПЗ

Белоруссия забирает технологическую нефть из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных в транзите российского сырья западным потребителям.
Гудвилл.онлайн 03:50
Гаджеты

Samsung представил новые смартфоны-флагманы: всё о Galaxy S20

Samsung представил во вторник вечером линейку из трёх флагманских смартфонов, которым предстоит возглавлять ассортимент производителя как минимум до осени этого года.
Вести.Ru 15:15
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в НХЛ, Овечкин не забил

Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отличились результативными действиями, при этом капитан «Вашингтона» завершил встречу с худшим показателем полезности в команде — «-4».
RT на русском 00:18
Космос

Ученые выяснили, почему Юпитер не превратился в звезду

Ученые с помощью компьютерного моделирования выяснили, что коричневые карлики изначально формировались как звезды, а газовые гиганты — как планеты.
РИА Новости 07:10
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru вчера в 15:10
Общество

Бывшего министра будут судить за приобретение машины для бывшего губернатора

Новости Горного Алтая 05:15
Спорт

Объявлен состав сборной России на «Ски Тур»

Ранее сообщалось, что объявлен состав сборной Швеции по лыжным гонкам на "Ски Тур".
Газета.Ru 06:19
Шоу-бизнес

Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое

Отечественной актрисе Евгении Симоновой врачи провели операцию по удалению легкого.
Актуальные Новости 00:17
Хоккей

Московский «Спартак» обыграл «Металлург» и вышел в плей-офф КХЛ

Дальше первого раунда команда не проходила.
Говорит Москва 14:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное