Энергетика
Rambler News ServiceВ Минске заявили о договоренностях с Москвой по поставкам нефти
Россия будет поставлять нефть в Белоруссию по рыночной цене, на чем и настаивал Минск, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
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с чего всё началось
"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.ТАССвчера в 07:09
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
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