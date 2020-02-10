Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ Минске заявили о договоренностях с Москвой по поставкам нефти

Россия будет поставлять нефть в Белоруссию по рыночной цене, на чем и настаивал Минск, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
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"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА
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