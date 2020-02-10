с чего всё началось

Россия будет поставлять нефть в Белоруссию по рыночной цене, на чем и настаивал Минск, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.

В Минске заявили о договоренностях с Москвой по поставкам нефти

Здоровье Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.

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Кино Фильм «Паразиты» получил «Оскар» в главной номинации Картина "Паразиты" (Gisaengchung) южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила в воскресенье премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Гаджеты Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.

Происшествия В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.

Общество Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали в полицию после ее публикации в соцсети об абортах и демографии, пишет Super.ru со ссылкой на адвоката звезды Екатерину Гордон Письмо с приглашением в отделение МВД по Таганскому району столицы направлено директору Водонаевой.

Энергетика В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.

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Происшествия Челябинский кот спас хозяйку во время пожара Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.

Происшествия Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Йокогама, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Общество Уголовная ответственность за гомофобию введена в Швейцарии Против жилищной реформы и за уголовное преследование за гомофобию проголосовали участники состоявшегося сегодня референдума в Швейцарии, 9 февраля сообщает телерадиокомпания RTS.