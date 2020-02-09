Энергетика
Гудвилл.онлайнБелоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
В Белоруссии заявили о планах приобретать нефть у Российской Федерации по мировым ценам. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на первого вице-премьера страны Дмитрия Крутого.
Читать в источнике
Оценить609
с чего всё началось
"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.ТАСС09 февраля в 07:09
Подробнее о событии
Показать все источники
В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам
RT на русском09 февраля в 07:21
Первый вице-премьер Белоруссии оценил итоги переговоров с Россией по нефти
Известия09 февраля в 07:57
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
Показать все источники
Россия настояла: Беларусь будет покупать российскую нефть по мировым коммерческим ценам
КП - Беларусь10 февраля в 07:43
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
Общество
Россиян ждут две сокращенные рабочие недели
В связи с празднованием Дня защитника Отечества россиян в этом году ждут три выходных дня - с 22 по 24 февраля, напомнили "Российской газете" в Роструде.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Киберспорт
Геймплейный трейлер Outriders
People Can Fly опубликовала новый геймплейный трейлер Outriders.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о последствиях употребления снюса
Роспотребнадзор подчеркивает, что почти все подростки, которые впервые использовали табак в виде снюса, в течение ближайших четырех лет переходят на сигареты.
Общество
Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям.
Гаджеты
Слухи: Apple разрабатывает наушники AirPods Pro Lite
В отчете, описывающем работу цепочки поставок Apple на фоне продолжающейся вспышки коронавируса, упоминается, что компания работает над новым продуктом для наушников под названием «AirPods Pro Lite».
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Общество
ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.
Авто
Страховщики перечислили самые угоняемые автомобили в России
Некоторые автомобили после угона направляются в азиатские страны СНГ. Страховщики рассказали, какие автомобили в России угоняют чаще всего.
Хоккей
Боб Хартли: «Авангард» и «Ак Барс» продемонстрировали невероятную игру
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал домашнюю победу над казанским «Ак Барсом» по буллитам (2:1), высоко оценив действия обеих команд.
Культура
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.
Происшествия
СКР проверит заселение сирот в дом без отопления в Керчи
Гаджеты
Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях
Южнокорейская корпорация Samsung представила во вторник в Сан-Франциско (штат Калифорния) новый смартфон Galaxy S20 5G.
Кино
Российский зритель выбрал лучшую мелодраму ко Дню всех влюбленных
Российский зритель проголосовал за лучшую мелодраму, которую модно посмотреть в День всех влюбленных.
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Общество
В России разрешили выращивать коноплю и мак
Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
Армия и оружие
США отказались вмешиваться в ситуацию в Идлибе
Соединенные Штаты выражают обеспокоенность ситуацией в сирийской провинции Идлиб, однако не собираются вмешиваться, заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен на своем выступлении в Атлантическом совете в Вашингтоне.
Кино
Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Хоккей
Кучеров получил травму в матче НХЛ с «Питтсбургом»
Политика
Ангела Меркель осталась без преемницы
Культура
Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак
Происшествия
Неизвестные обстреляли московский автосалон
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Происшествия
Двое полицейских погибли в страшном ДТП на трассе в Югре
Двое сотрудников Управления МВД по городу Нижневартовску погибли в результате ДТП на 79-м км автодороги Сургут - Нижневартовск в Югре.
Здоровье
В Забайкалье выписали гражданина Китая, переболевшего коронавирусом
Гражданин Китая, перенесший заболевание после заражения коронавирусом в Забайкалье, выписан.
Теннис
Россиянин Хачанов стартовал с победы на теннисном турнире в Роттердаме
Хоккей
Генменеджер «Сент-Луиса»: Боумистер перенес сердечный приступ
Доставленный в больницу со льда защитник клуба НХЛ "Сент-Луис" Джей Боумистер перенес сердечный приступ, об этом сообщил генеральный менеджер "Сент-Луиса" Даг Армстронг.
Происшествия