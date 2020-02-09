Энергетика

Гудвилл.онлайнГудвилл.онлайнБелоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

В Белоруссии заявили о планах приобретать нефть у Российской Федерации по мировым ценам. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на первого вице-премьера страны Дмитрия Крутого.
Читать в источнике
Комментировать728
с чего всё началось
"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА
.
ТАСС09 февраля в 07:09

Подробнее о событии

Белоруссия будет покупать российскую нефть по мировым ценам

Коммерсантъ09 февраля в 08:09

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

РИА Новости09 февраля в 08:43

Минск планирует покупать нефть у России по мировым ценам

Газета.Ru09 февраля в 09:11

Белоруссия намерена закупать у РФ нефть по мировым ценам

РЕН ТВ09 февраля в 19:09

Минск и Москва договорились о цене на газ и нефть, но переговоры продолжатся

ТАСС09 февраля в 07:45

В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам

RT на русском09 февраля в 07:21

Первый вице-премьер Белоруссии оценил итоги переговоров с Россией по нефти

Известия09 февраля в 07:57
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 01:59, Ашберн

Россия настояла: Беларусь будет покупать российскую нефть по мировым коммерческим ценам

КП - Беларусь10 февраля в 07:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
Общество

Россиян ждут две сокращенные рабочие недели

В связи с празднованием Дня защитника Отечества россиян в этом году ждут три выходных дня - с 22 по 24 февраля, напомнили "Российской газете" в Роструде.
Российская газета 10 февраля в 19:00
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Киберспорт

Геймплейный трейлер Outriders

People Can Fly опубликовала новый геймплейный трейлер Outriders.
Cyber.sports.ru 01:18
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о последствиях употребления снюса

Роспотребнадзор подчеркивает, что почти все подростки, которые впервые использовали табак в виде снюса, в течение ближайших четырех лет переходят на сигареты.
Rambler News Service вчера в 23:39
Общество

Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»

Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям.
REGNUM вчера в 03:18
Гаджеты

Слухи: Apple разрабатывает наушники AirPods Pro Lite

В отчете, описывающем работу цепочки поставок Apple на фоне продолжающейся вспышки коронавируса, упоминается, что компания работает над новым продуктом для наушников под названием «AirPods Pro Lite».
ITZine.ru 01:17
Происшествия

Младенца нашли около станции метро в Москве

В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
RT на русском 01:32
Общество

ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.
Ведомости 00:50
Авто

Страховщики перечислили самые угоняемые автомобили в России

Некоторые автомобили после угона направляются в азиатские страны СНГ. Страховщики рассказали, какие автомобили в России угоняют чаще всего.
NewInform вчера в 21:22
Хоккей

Боб Хартли: «Авангард» и «Ак Барс» продемонстрировали невероятную игру

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал домашнюю победу над казанским «Ак Барсом» по буллитам (2:1), высоко оценив действия обеих команд.
Татар-информ вчера в 15:39
Культура

Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым

Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.
Pravda.Ru вчера в 07:23
Происшествия

СКР проверит заселение сирот в дом без отопления в Керчи

Коммерсантъ вчера в 05:56
Гаджеты

Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях

Южнокорейская корпорация Samsung представила во вторник в Сан-Франциско (штат Калифорния) новый смартфон Galaxy S20 5G.
ТАСС вчера в 15:42
Кино

Российский зритель выбрал лучшую мелодраму ко Дню всех влюбленных

Российский зритель проголосовал за лучшую мелодраму, которую модно посмотреть в День всех влюбленных.
Культуромания 00:43
Политика

СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран

ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
РБК вчера в 17:25
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru 10 февраля в 15:10
Общество

В России разрешили выращивать коноплю и мак

Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
Компания 10 февраля в 05:38
Армия и оружие

США отказались вмешиваться в ситуацию в Идлибе

Соединенные Штаты выражают обеспокоенность ситуацией в сирийской провинции Идлиб, однако не собираются вмешиваться, заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен на своем выступлении в Атлантическом совете в Вашингтоне.
REGNUM вчера в 19:39
Кино

Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»

Аргументы и Факты 10 февраля в 16:05
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Хоккей

Кучеров получил травму в матче НХЛ с «Питтсбургом»

RT на русском 00:21
Политика

Ангела Меркель осталась без преемницы

Говорит Москва 10 февраля в 14:26
Культура

Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак

BFM.ru вчера в 21:57
Происшествия

Неизвестные обстреляли московский автосалон

Lenta.ru 01:48
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс вчера в 08:16
Происшествия

Двое полицейских погибли в страшном ДТП на трассе в Югре

Двое сотрудников Управления МВД по городу Нижневартовску погибли в результате ДТП на 79-м км автодороги Сургут - Нижневартовск в Югре.
РЕН ТВ вчера в 14:20
Здоровье

В Забайкалье выписали гражданина Китая, переболевшего коронавирусом

Гражданин Китая, перенесший заболевание после заражения коронавирусом в Забайкалье, выписан.
REGNUM вчера в 22:58
Теннис

Россиянин Хачанов стартовал с победы на теннисном турнире в Роттердаме

Российская газета вчера в 10:25
Хоккей

Генменеджер «Сент-Луиса»: Боумистер перенес сердечный приступ

Доставленный в больницу со льда защитник клуба НХЛ "Сент-Луис" Джей Боумистер перенес сердечный приступ, об этом сообщил генеральный менеджер "Сент-Луиса" Даг Армстронг.
РИА Новости 00:49
Происшествия

Капитанам столкнувшихся в Таиланде катеров предъявили обвинения

РИА Новости вчера в 07:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное