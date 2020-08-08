На выборах в Белоруссии досрочно проголосовали 32,24% избирателей
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В Белоруссии на выборах президента досрочно проголосовали 32,24% избирателей. Досрочное голосование идет в стране четвертый день, передает Центризбирком. По его данным, наиболее высокой оказалась явка в Гомельской области.В источнике
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