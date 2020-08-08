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На выборах в Белоруссии досрочно проголосовали 32,24% избирателей

В Белоруссии на выборах президента досрочно проголосовали 32,24% избирателей. Досрочное голосование идет в стране четвертый день, передает Центризбирком. По его данным, наиболее высокой оказалась явка в Гомельской области.В источнике
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RT на русском

Премьер Белоруссии досрочно проголосовал на выборах президента

RT на русском05:52
РИА Новости

В Белоруссии почти треть избирателей проголосовали досрочно на выборах

РИА Новости02:49
ТАСС

На выборах в Белоруссии за четыре дня досрочно проголосовали 32,24% избирателей

ТАСС02:07
Коммерсантъ

В Белоруссии на досрочных выборах за четыре дня проголосовало 32,24%

Коммерсантъ02:32
Газета.Ru

На выборах в Белоруссии за 4 дня досрочно проголосовали 32,24% избирателей

Газета.Ru02:27
Эхо Москвы

Около трети избирателей, по подсчетам ЦИК, досрочно проголосовали на президентских выборах в Белоруссии

Эхо Москвы03:31
Московский Комсомолец

Досрочно проголосовали на выборах в Белоруссии почти треть избирателей

Московский Комсомолец02:30
КП - Беларусь

В ЦИК рассказали о рекордной явке: За четыре дня досрочного голосования явка избирателей уже достигла 32,24%

КП - Беларусь02:41

Зеленский поручил пересмотреть режим работы КПП на границе с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров Украины пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом из-за роста числа выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, передает в субботу пресс-служба офиса президента.
РИА Новости03:33
1

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
1,5K

Команда «Формулы-1» оштрафована за копирование болида «Мерседеса»

Международная автомобильная федерация (FIA) оштрафовала команду "Рейсинг Пойнт" на €400 тысяч и сняла с нее 15 очков в Кубке конструкторов за копирование болида "Мерседеса", сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ruвчера в 05:46
2

В Ferrari заменили моторы обоим гонщикам

Перед началом субботней тренировки в Ferrari решили заменить три элемента силовой установки и на машине Шарля Леклера, чтобы не рисковать сходом, пока в Маранелло не установлена точная причина поломки.
F1news.ru06:16

Москва отправила в Минск сенаторов признавать победу Лукашенко

Безосновательно арестованные 33 россиянина продолжают томиться в белорусских застенках, а Россия тем временем направляет в Минск делегацию для наблюдения за выборами президента, чем фактически признаёт их легитимность, а заодно своё поражение в навязанном ей беспрецедентном скандале.
Новый День21:14
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Съемки финального сезона «Сверхъестественного» начнутся в августе

Как сообщает ресурс «CreativeBC», сегодня 7 августа, в пятницу, все участники съемочной группы и актеры сериала «Сверхъестественное» готовы вернуться на площадку, чтобы наконец окончить историю об охотниках «на невиданное».
ГЛАС.RUвчера в 09:04
2

Членов «Открытой России» задержали по пути в Белоруссию

Исполнительный директор незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и члены петербургского отделения Даниил Потапов и Александр Федосеев были задержаны на подъезде к границе с Белоруссией.
Коммерсантъ05:55
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Вениамин Кондратьев назвал главную проблему на Кубани

Как ранее сообщал портал «ЯСНО» в интервью, которое длится больше часа, Вениамин Кондратьев ответил почти на два десятка вопросов – от воспитания своих детей и пабликов, которые читает глава края, до главных проблемы Кубани.
Ясновчера в 14:14
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