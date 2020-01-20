Энергетика
ИнтерфаксБелоруссия закупила в Норвегии партию нефти
"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой через литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Читать в источнике
Оценить1399
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:55, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:55, Ашберн
Политика
Сенатор Волков уходит из Совета федерации на «серьезную должность»
Сенатор от Калужской области Юрий Волков написал заявление о досрочном прекращении полномочий из-за перехода на другую, «серьезную должность», сообщил глава комитета Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко на заседании.
Политика
Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Общество
Пьяных нарушителей предлагают направлять на принудительное лечение
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в нетрезвом виде или пили алкоголь в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Здоровье
Минздрав создаст экспресс-тест на выявление нового коронавируса
Минздрав России в феврале создаст экспресс-тест на выявление нового коронавируса.
Наука
Ученые сравнили скорость эволюции культуры и живых организмов
Вооружившись стандартными инструментами исследования эволюции, авторы проанализировали скорость развития популярной музыки, произведений английской литературы, научных публикаций, а также дизайна автомобилей.
Хоккей
«Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком после ДТП с его участием
Нижнекамский "Нефтехимик" расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком, который ранее был уличен в том, что скрылся с места дорожной аварии с его участием, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Футбол
Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»
Технологии
WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони
Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки
Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
Происшествия
В Петербурге девушку убило током у фонарного столба
В Невском районе Санкт-Петербурга девушку ударило электрическим током от оголенного провода у фонарного столба.
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Томской области
В Томской области произошло возгорание деревянного одноэтажного строения.
Теннис
Шарапова проиграла Векич в первом круге Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице Хорватии Донне Векич в первом круге Открытого чемпионата Австралии — Australian Open.
Политика
Игорь Краснов станет генпрокурором вместо Юрия Чайки
Происшествия
В Ивановской области перевернулся школьный автобус
Отмечается, что около 10:00 в районе деревни Пелгусово в заднюю часть микроавтобуса «Газель», перевозившего детей в школу, врезался автомобиль Renault Logan, в результате чего школьный автобус перевернулся.
Общество
Супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день
В американском штате Миссури в один день умерли супруги, которые провели вместе почти 65 лет.
Шоу-бизнес
Елизавета II забрала у Меган Маркл все королевские украшения
Королева Великобритании Елизавета II потребовала у Меган Маркл вернуть все королевские украшения.
Экономика
«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге
"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте.
Наука
МКС оказалась загрязнена грибками и бактериями
Политика
The Guardian назвала имя нового главаря ИГ
Экономика
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
Политика
Россия предоставила доказательства фальсификации химатаки в Сирии
На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшем в понедельник по инициативе Москвы, российская сторона озвучила доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступать на форуме в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать на международном форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц, который пройдет в Израиле.
Политика
Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
Происшествия
В Новосибирске горит здание крематория
В Дзержинском районе города сосредоточены два похоронных дома и представительство новосибирского крематория.
Происшествия
Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках по делу об отмывании через ФБК
Мосгорсуд отменил 14 постановлений Басманного суда об обысках у соратников Алексея Навального по делу об отмывании через Фонд борьбы с коррупцией.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Игры
Релиз игры Dying Light 2 перенесли на неопределенный срок
Шоу-бизнес
Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой
Малыш появился на свет 18 января. 31-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин стали родителями.