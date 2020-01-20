Энергетика

REGNUMREGNUMВ Белоруссии подтвердили закупку норвежской нефти

Белорусская государственная компания «Белнефтехим» заявила о покупке у Норвегии 80 тыс. тонн нефти для переработки, заявили в пресс-службе концерна.
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Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти

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Минск подтвердил закупку 80 тысяч тонн норвежской нефти

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Беларусь начала импорт нефти из Норвегии: первый танкер с 80 тысячами тонн прибудет в порт Литвы уже 22 января

КП - Беларусьвчера в 14:23
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 01:00, Ашберн
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
ТАСС вчера в 14:25
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До 11 увеличилось число жертв при пожаре в Томской области

Пожар в томском поселке унес жизни 11 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главного управления МЧС по Томской области.
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Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
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Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин

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Интерфакс вчера в 08:25
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Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Российская газета вчера в 18:23
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Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости вчера в 10:13
Авто

В России появится Audi Q5 от ABT

Компания Audi привезет в Россию кроссоверы Q5 с доработками от тюнинг-ателье ABT Sportsline.
Коммерсантъ вчера в 08:37
Происшествия

Четыре человека погибли в результате прорыва трубы в отеле в Перми

Четыре человека погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми.
Известия 19 января в 23:06
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Комедия «Холоп» стала второй по кассовым сборам в России

ToDay News Ufa вчера в 08:17
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Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.
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В Британии выпустили монету в честь группы Queen

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В Давосе открывается Всемирный экономический форум

В Давосе, швейцарском горнолыжном курорте, с 21 по 24 января пройдет Всемирный экономический форум.
Газета.Ru 00:21
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Энергетики и речники углубились в Нижнекамский проект

Вопрос о повышении уровня воды в Нижнекамском водохранилище обсуждался на совещании 17 января в Минэнерго.
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Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы

Газета.Ru 00:40
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В Охотском море загорелся траулер

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Коммерсантъ вчера в 20:51
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Автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет

Letnews.ru 19 января в 08:27
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Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

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Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку

Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
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Врач-эндокринолог рассказал, сколько воды необходимо пить в день

Норма потребления воды на килограмм веса составляет 30–50 миллилитров воды. Об этом сообщил врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев.
Вечерняя Москва вчера в 03:47
Общество

Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей

2153 миллиардера мира в 2019 г. имели больше богатства, чем 4,6 млрд человек.
Ведомости 19 января в 23:15
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Кадыров не намерен работать за пределами Чечни

Коммерсантъ вчера в 09:51
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Краневиттер в ближайшее время перейдет в «Монтеррей»

Полузащитник Зенита Матиас Краневиттер через несколько часов прибудет в Монтеррей для подписания контракта с одноименным клубом.
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Пропавшего екатеринбуржца искали почти месяц. По данному факту проводится проверка.
Evo-rus.com вчера в 23:54
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
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Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Известия вчера в 17:28
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Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
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Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Как заявил в интервью «Российской газете» руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, это стало следствием проведения пенсионной реформы.
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Общество

Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну

Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
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Слуцкий рассказал, кто убедил его возглавить «Рубин»

Новый наставник «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что генеральный директор клуба Рустем Сайманов стал тем человеком, который убедил его возглавить казанскую команду.
ProstoProSport вчера в 14:50
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