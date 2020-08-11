В Белоруссии показали кадры с задержанными россиянами
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Белорусское государственное информационное агентство «БелТА» опубликовало видео с задержанием «провокаторов беспорядков» в стране. На записи задержанные мужчины говорят, что они прибыли из России. Один из задержанных рассказал, что он приехал из Твери с туристическими целями.В источнике
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Белорусское госагентство опубликовало видео задержанных «провокаторов из России»
Московский Комсомолец08:50