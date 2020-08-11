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URA.Ru
URA.Ru

В Белоруссии показали кадры с задержанными россиянами

Белорусское государственное информационное агентство «БелТА» опубликовало видео с задержанием «провокаторов беспорядков» в стране. На записи задержанные мужчины говорят, что они прибыли из России. Один из задержанных рассказал, что он приехал из Твери с туристическими целями.В источнике
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URA.Ru

В Белоруссии показали кадры с задержанными россиянами

URA.Ru10:18
Вести.Ru

Госагентство Белоруссии опубликовало видео с задержанными «провокаторами из России»

Вести.Ru09:03
Фонтанка.Ру

Приехали из России в санаторий «Журавушка». Белорусское информагентство показало задержанных после митингов провокаторов

Фонтанка.Ру09:05
News.ru

В числе задержанных в Белоруссии провокаторов оказались двое россиян

News.ru08:59
Lenta.ru

Белорусам показали избитых «провокаторов беспорядков» из России

Lenta.ru08:56
Московский Комсомолец

Белорусское госагентство опубликовало видео задержанных «провокаторов из России»

Московский Комсомолец08:50
Дождь

«Белта» опубликовало видео с задержанными «провокаторами беспорядков». Двое из них — активисты «Открытой России»

Дождь09:07
КП - Беларусь

«Сколько судимостей?» - «12». Госагентство опубликовала видео задержания провокаторов, на котором несколько мужчин дают признательные показания

КП - Беларусь09:28

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Федун назвал чушью информацию о своём недовольстве работой Тедеско

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о своём недовольстве работой немецкого специалиста Доменико Тедеско на посту главного тренера команды.
RT на русском14:23

Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

Производитель Escalade ESV, Becker Auto Design, добавил полметра к колесной базе, увеличив и без того приличное расстояние между осями «обычного» внедорожника Cadillac до 3 302 мм и определенно повлияв на его способность преодолевать препятствия.
32CARS.ru09:34
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Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газетавчера в 23:00
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