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URA.Ru
URA.Ru

В Белоруссии показали кадры с задержанными россиянами

Белорусское государственное информационное агентство «БелТА» опубликовало видео с задержанием «провокаторов беспорядков» в стране. На записи задержанные мужчины говорят, что они прибыли из России. Один из задержанных рассказал, что он приехал из Твери с туристическими целями.В источнике
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URA.Ru

В Белоруссии показали кадры с задержанными россиянами

URA.Ruвчера в 10:18
Ведомости

«Белта» сообщило о задержании «российских провокаторов» на митингах в Белоруссии

Ведомостивчера в 09:19
Московский Комсомолец

Белорусское госагентство опубликовало видео задержанных «провокаторов из России»

Московский Комсомолецвчера в 08:50
Фонтанка.Ру

Приехали из России в санаторий «Журавушка». Белорусское информагентство показало задержанных после митингов провокаторов

Фонтанка.Рувчера в 09:05
Lenta.ru

Белорусам показали избитых «провокаторов беспорядков» из России

Lenta.ruвчера в 08:56
Дождь

«Белта» опубликовало видео с задержанными «провокаторами беспорядков». Двое из них — активисты «Открытой России»

Дождьвчера в 09:07
Вести.Ru

Госагентство Белоруссии опубликовало видео с задержанными «провокаторами из России»

Вести.Ruвчера в 09:03
КП - Беларусь

«Сколько судимостей?» - «12». Госагентство опубликовала видео задержания провокаторов, на котором несколько мужчин дают признательные показания

КП - Беларусьвчера в 09:28

В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ «Курск» 12 августа

Памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск", пройдут 12 августа в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ Игорь Курдин.
В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ «Курск» 12 августа
РИА Новости10 августа в 06:48
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Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии

Жена экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Вероника записала видеообращение к общественности, в котором призвала признать победу кандидата Светланы Тихановской, как единственного легитимно избранного президента страны.
Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии
Городовойвчера в 14:34
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СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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Появилось видео с угрожающим подростку гранатой в Минске омоновцем

В сети появилось видео, на котором сотрудник ОМОНа в Минске угрожает гранатой подростку на протестах, которые уже третий день проходят в Белоруссии из-за прошедших в стране президентских выборов.
Известиявчера в 15:57
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Задержанный в Белоруссии журналист Максим Солопов освобожден

Специального корреспондента «Медузы» Максима Солопова, которого ранее во время протеста в Минске задержала белорусская милиция, отпустили из изолятора на улице Окрестина в белорусской столице и в ближайшее время отвезут на границу с Россией.
Московский Комсомолецвчера в 13:40
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