В Белоруссии показали кадры с задержанными россиянами

Белорусское государственное информационное агентство «БелТА» опубликовало видео с задержанием «провокаторов беспорядков» в стране. На записи задержанные мужчины говорят, что они прибыли из России. Один из задержанных рассказал, что он приехал из Твери с туристическими целями.