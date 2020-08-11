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URA.Ru
URA.Ru

В Белоруссии показали кадры с задержанными россиянами

Белорусское государственное информационное агентство «БелТА» опубликовало видео с задержанием «провокаторов беспорядков» в стране. На записи задержанные мужчины говорят, что они прибыли из России. Один из задержанных рассказал, что он приехал из Твери с туристическими целями.В источнике
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Газета.Ru

В Белоруссии показали видеозапись допроса «провокаторов» из России

Газета.Ruвчера в 11:45
ТАСС

БелТА разместило видео с задержанными зачинщиками беспорядков, как утверждается, из РФ

ТАССвчера в 08:46
Фонтанка.Ру

Приехали из России в санаторий «Журавушка». Белорусское информагентство показало задержанных после митингов провокаторов

Фонтанка.Рувчера в 09:05
Lenta.ru

Белорусам показали избитых «провокаторов беспорядков» из России

Lenta.ruвчера в 08:56
Московский Комсомолец

Белорусское госагентство опубликовало видео задержанных «провокаторов из России»

Московский Комсомолецвчера в 08:50
Дождь

«Белта» опубликовало видео с задержанными «провокаторами беспорядков». Двое из них — активисты «Открытой России»

Дождьвчера в 09:07
Вести.Ru

Госагентство Белоруссии опубликовало видео с задержанными «провокаторами из России»

Вести.Ruвчера в 09:03
КП - Беларусь

«Сколько судимостей?» - «12». Госагентство опубликовала видео задержания провокаторов, на котором несколько мужчин дают признательные показания

КП - Беларусьвчера в 09:28

Трамп оценил ситуацию с переговорами по ядерному разоружению с РФ

Вашингтон, 12 августа 2020, 00:50 — REGNUM Самой крупной международной проблемой является ситуация с диалогом по ядерному разоружению между Россией и США, заявил американский президент Дональд Трамп 11 августа в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
REGNUM17:50

Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги в матче «Спартак»–«Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известия10 августа в 15:45

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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