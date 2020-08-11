Белорусам показали избитых «провокаторов беспорядков» из России
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Белорусам показали избитых «провокаторов беспорядков» из России
Белорусское государственное агентство БЕЛТА опубликовало в Telegram видео задержанных «провокаторов беспорядков». На кадрах видно, что мужчины сильно избиты. Двое задержанных утверждают, что они являются гражданами России и приехали в Белоруссию на отдых.В источнике
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Белорусское госагентство опубликовало видео задержанных «провокаторов из России»
Московский Комсомолец08:50