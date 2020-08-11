Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Lenta.ru
Lenta.ru

Белорусам показали избитых «провокаторов беспорядков» из России

Белорусское государственное агентство БЕЛТА опубликовало в Telegram видео задержанных «провокаторов беспорядков». На кадрах видно, что мужчины сильно избиты. Двое задержанных утверждают, что они являются гражданами России и приехали в Белоруссию на отдых.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Белоруссии показали видеозапись допроса «провокаторов» из России

Газета.Ru11:45
Московский Комсомолец

Белорусское госагентство опубликовало видео задержанных «провокаторов из России»

Московский Комсомолец08:50
Дождь

«Белта» опубликовало видео с задержанными «провокаторами беспорядков». Двое из них — активисты «Открытой России»

Дождь09:07
Фонтанка.Ру

Приехали из России в санаторий «Журавушка». Белорусское информагентство показало задержанных после митингов провокаторов

Фонтанка.Ру09:05
Lenta.ru

Белорусам показали избитых «провокаторов беспорядков» из России

Lenta.ru08:56
URA.Ru

В Белоруссии показали кадры с задержанными россиянами

URA.Ru10:18
Вести.Ru

Госагентство Белоруссии опубликовало видео с задержанными «провокаторами из России»

Вести.Ru09:03
КП - Беларусь

«Сколько судимостей?» - «12». Госагентство опубликовала видео задержания провокаторов, на котором несколько мужчин дают признательные показания

КП - Беларусь09:28

Боррель объявил о возможных санкциях ЕС против Белоруссии

Брюссель, 11 августа 2020, 20:34 — REGNUM Санкции могут быть введены против Белоруссии со стороны Европейского союза, сообщил 11 августа в своём заявлении верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM13:34
19

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Фактывчера в 07:05
124

Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем

Три российских истребителя вылетели на перехват цели после того, как средства противовоздушной обороны обнаружили неизвестный воздушный объект над нейтральными водами Чукотского моря, который приближался к государственной границе России.
ИА Красная Весна05:34
390

Шойгу на Камчатке осмотрел строительство базы для подводных лодок

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил строительство инфраструктуры для новых атомных подводных лодок проектов "Ясень-М" и "Борей-А", которые в ближайшее время поступят на Тихоокеанский флот (ТОФ).
Российская газета02:32