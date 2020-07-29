Политика
Наша версияВ Белоруссии показали задержание 32 боевиков
На белорусском телевидении был показан сюжет о задержании под Минском 32 боевиков, которые, как утверждается, являются наёмниками иностранной частной военной компании. На территории Белоруссии были задержаны около трех десятков подозрительных граждан.
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Общество
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в регионе до 21 августа.
Газета.Ru 13:53
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости 08:37
Политика
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агентство «БелТА».
Ведомости 12:08
Интернет
«Яндекс» принудительно устанавливает «Телемост» пользователям
Сервис самостоятельно, без разрешения пользователей устанавливает на компьютеры сервис видеоконференций «Яндекс.Телемост».
Evo-rus.com 01:19
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
Футбол
«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы
В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru 15:01
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
Известия вчера в 02:23
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
Общество
Ульяновские депутаты подрались во время заседания
Заседание законодательного собрания Ульяновской области в среду пришлось прервать из-за драки депутатов, сообщил журналистам первый зампред парламента региона, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев.
РИА Новости 14:17
Космос
Virgin Galactic представила интерьер корабля для коммерческих полетов
Американская компания Virgin Galactic, которая планирует организовывать коммерческие полеты в космос, представила интерьеры своего корабля VSS Unity.
РБК вчера в 23:57
Общество
Сын правозащитницы Ольги Романовой обвинил ее в краже своей квартиры
Сын главы фонда "Русь сидящая" правозащитницы Ольги Романовой Дмитрий Романов обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении его матери по статьям о мошенничестве и хищении имущества.
Газета.Ru 14:24
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Футбол
«Рубин» объявил о переходе Олега Шатова
Чемпионат 10:03
Политика
В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак
В вечернем выпуске новостей на телеканале сообщили, что Шкляров мобилизировал вокруг Сергея Тихановского — задержанного кандидата в президенты Белоруссии — протестный электорат, говорится в сообщении.
РБК 14:53
Футбол
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала, как уводила Яниса Тимму из семьи
В свою очередь Тимма признается, что почувствовал в Анне родную душу. Янис рассказал жене о том, что встретил женщину своей мечты.
Вечерний курьер 04:55
Кино
Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в триллере от Netflix
Popcornnews.ru 04:45
Футбол
«Локомотив» подписал контракт с узбекским футболистом Жалолиддиновым
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе 18-летнего полузащитника узбекского «Бунёдкора» Жасура Жалолиддинова.
RT на русском 12:54
Здоровье
Пристрастие к определенным продуктам может говорить о заболевании
Ученые сделали вывод, что постоянное желание есть определенные продукты, намекает на некоторые проблемы со здоровьем.
Миасский рабочий вчера в 23:30
Путешествия
В АТОР назвали готовые принять россиян страны Европы
По данным собеседников АТОР, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции другие страны ЕС не откроют границы для россиян как минимум до середины августа.
РБК 05:35
Футбол
Депутат ГД попросил Генпрокуратуру проверить работу футбольных судей
Ранее сообщалось, что футбольный арбитр Сергей Лапочкин подозревался в ставках на тотализаторе и предвзятом судействе матча 27-го тура РПЛ «Cпартак» - «Локомотив».
Аргументы и Факты 12:59
Футбол
«Лацио» обыграл «Брешию», Иммобиле забил 35-й гол в серии А
«Лацио» в матче 37-го тура чемпионата Италии обыграл «Брешиа» со счетом 2:0. Голами отметились Хоакин Корреа и Чиро Иммобиле, который забил 35-й гол в сезоне серии А. После этого матча «Лацио» с 78 очками расположился на четвертом месте в турнирной таблице, «Брешиа» с 24 очками — на предпоследней строчке.
Спорт-Экспресс 15:25
Футбол
«Локомотив» может выставить второй состав на матч за Суперкубок России
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался после публикации расписания матчей нового сезона РПЛ.
ProstoProSport 15:06
Армия и оружие
Анкара сорвала российско-турецкое патрулирование трассы М4 в Сирии
Совместное патрулирование трассы M4 в Сирии на территории провинции Идлиб российскими и турецкими военнослужащими было сорвано.
Вечерний курьер 13:16
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Херд дали последние показания в суде
Херд, выступающая в суде в статусе свидетеля, приводила несколько случаев насилия со стороны Деппа.
Газета.Ru 09:42
Политика
Дегтярёв заявил о взаимопонимании с протестующими в Хабаровске
«Осторожный оптимизм» внушает обстановка, сложившаяся в столице Хабаровского края временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву.
ИА Красная Весна 01:55
Политика
Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Великобритании
Британский дипломат Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Великобритании MI-6.
Вечерняя Москва 13:02
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 12:26