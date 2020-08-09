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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Белоруссии после закрытия участков начались протесты и столкновения

По его данным, на пересечении проспектов Машерова и Победителей после закрытия большинства избирательных участков собрались около 300 человек. Они попытались отбить у милиции задержанных. Центр Минска полностью перекрыт, передает «Sputnik Беларусь».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В центре Минска начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН

Столкновения между протестующими и сотрудниками ОМОН начались в воскресенье вечером на пересечении проспектов Машерова и Победителей в центре Минска, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАССвчера в 14:44
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Интерфакс

В Минске начались стычки с ОМОНом

Интерфаксвчера в 15:57
Комсомольская правда

В Минске слышны взрывы

Комсомольская правда17:59
ТАСС

Задержания, столкновения, взрывы. Что происходит на акциях протеста в Белоруссии

ТАССвчера в 16:59
РБК

Столкновения протестующих с силовиками в Белоруссии. Видео

РБК19:53
Коммерсантъ

В Белоруссии после закрытия участков начались протесты и столкновения

Коммерсантъвчера в 15:07
Эхо Москвы

В Минске продолжаются столкновения протестующих с ОМОНом, в белорусских городах проходят протестные акции

Эхо Москвывчера в 15:35
Московский Комсомолец

Оппозиция в Минске избила ОМОН: кадры после выборов

Московский Комсомолецвчера в 15:31

Более 4,5 тысяч многодетных семей в Якутии получили выплаты на подготовку к школе

В Якутии на ежегодную выплату в размере 3629 рублей на ребенка из многодетной семьи на приобретение комплекта школьной, спортивной и другой детской (подростковой) одежды могут претендовать семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет.
Якутия 2421:40

Жители поселка Зеленого рассказали Солодову об отсутствии медпомощи и дорогой воде

Как сообщили ИА «Кам 24» в пресс-службе краевого правительства, Владимир Солодов продолжает объезд поселков, чтобы из первых уст узнать о проблемах людей и предусмотреть решения в программе развития Камчатки.
Кам 2419:03