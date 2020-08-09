Более 4,5 тысяч многодетных семей в Якутии получили выплаты на подготовку к школе

В Якутии на ежегодную выплату в размере 3629 рублей на ребенка из многодетной семьи на приобретение комплекта школьной, спортивной и другой детской (подростковой) одежды могут претендовать семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет.