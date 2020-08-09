В Белоруссии после закрытия участков начались протесты и столкновения
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Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили
По его данным, на пересечении проспектов Машерова и Победителей после закрытия большинства избирательных участков собрались около 300 человек. Они попытались отбить у милиции задержанных. Центр Минска полностью перекрыт, передает «Sputnik Беларусь».В источнике
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В Минске на проспекте Машерова начались столкновения протестующих с ОМОН
Комсомольская правдавчера в 14:34