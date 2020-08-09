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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Белоруссии после закрытия участков начались протесты и столкновения

По его данным, на пересечении проспектов Машерова и Победителей после закрытия большинства избирательных участков собрались около 300 человек. Они попытались отбить у милиции задержанных. Центр Минска полностью перекрыт, передает «Sputnik Беларусь».В источнике
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Интерфакс

В Минске начались стычки с ОМОНом

Интерфаксвчера в 15:57
Дождь

«Убийцы!» В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом

Дождьвчера в 16:17
Коммерсантъ

В Белоруссии после закрытия участков начались протесты и столкновения

Коммерсантъвчера в 15:07
Известия

В Минске начались задержания граждан

Известиявчера в 15:05
ТАСС

В центре Минска начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН

ТАССвчера в 14:44
Эхо Москвы

Столкновения протестующих с ОМОНом начались на проспекте Машерова в Минске

Эхо Москвывчера в 14:40
Комсомольская правда

В Минске на проспекте Машерова начались столкновения протестующих с ОМОН

Комсомольская правдавчера в 14:34

Тихановская призвала милицию и войска прекратить насилие

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой прекратить насилие в отношении участников протестных акций, сообщает Tut.by в Telegram-канале.
Тихановская призвала милицию и войска прекратить насилие
Коммерсантъ18:36
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Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, пишет RT.
Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России
РИА Новости18:12
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В Госдуме оценили создание в ЕС механизма санкций против США

Депутат Госдумы Владимир Гутенев в комментарии RT заявил, что создание в Евросоюзе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, которые среди прочего направлены против проекта "Северный поток — 2", назрело давно.
РИА Новостивчера в 10:54
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Информационный канал: Выборы в Белоруссии

В. Цепкало ― Я думаю, что мы бы, конечно, очень хотели, и я направил лидерам 35 стран, в том числе, Владимиру Владимировичу Путину письмо, в котором я просил просто потребовать от Лукашенко соблюдать нормы международного права, внутреннего права, обеспечить нормальный подсчет голосов.
Эхо Москвы18:09

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.
Известия17:31
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Российские специалисты в разы повысили точность системы спасения КОСПАС-САРСАТ

Холдинг «Российские космические системы» (РКС), входящий в государственную корпорацию Роскосмос, рассказал о результатах испытаний среднеорбитального сегмента международной спутниковой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ (СССПС).
3DNews7 августа в 02:45

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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МВД Белоруссии назвало фейками многие сообщения в сети о протестах

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что на интернет-ресурсах появляется информация, не соответствующая действительности о происходящем на несанкционированных акциях протеста.
Московский Комсомолец17:59