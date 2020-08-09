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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Белоруссии после закрытия участков начались протесты и столкновения

По его данным, на пересечении проспектов Машерова и Победителей после закрытия большинства избирательных участков собрались около 300 человек. Они попытались отбить у милиции задержанных. Центр Минска полностью перекрыт, передает «Sputnik Беларусь».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В центре Минска начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН

Столкновения между протестующими и сотрудниками ОМОН начались в воскресенье вечером на пересечении проспектов Машерова и Победителей в центре Минска, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС14:44
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Столкновения протестующих с ОМОНом начались на проспекте Машерова в Минске

Эхо Москвы14:40
РБК

СМИ сообщили о столкновениях в Минске после завершения выборов

РБК15:29
Коммерсантъ

В Белоруссии после закрытия участков начались протесты и столкновения

Коммерсантъ15:07
ТАСС

В центре Минска начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН

ТАСС14:44
Интерфакс

В Минске начались стычки с ОМОНом

Интерфакс15:57
Комсомольская правда

В Минске на проспекте Машерова начались столкновения протестующих с ОМОН

Комсомольская правда14:34
Московский Комсомолец

Оппозиция в Минске избила ОМОН: кадры после выборов

Московский Комсомолец15:31

Лукашенко получил от Путина письмо с фактами о задержанных россиянах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что получил от российского лидера Владимира Путина письмо на пяти страницах с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными в Минске россиянами, передает ТАСС.
Аргументы и Факты06:18
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Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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Минтруд разъяснил правила диспансеризации для работников старше 40 лет

«С 11 августа 2020 года Трудовой кодекс дополняется нормой, устанавливающей гарантии работникам в возрасте 40 лет и старше при прохождении диспансеризации на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка», — рассказали в министерстве.
RT на русском15:20