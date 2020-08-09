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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Белоруссии после закрытия участков начались протесты и столкновения

По его данным, на пересечении проспектов Машерова и Победителей после закрытия большинства избирательных участков собрались около 300 человек. Они попытались отбить у милиции задержанных. Центр Минска полностью перекрыт, передает «Sputnik Беларусь».В источнике
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Царьград

Кто признает результаты? Реакцию на итоги выборов в Белоруссии просчитали эксперты

Царьград22:19
ТАСС

В центре Минска начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН

ТАССвчера в 14:44
Эхо Москвы

В Минске милиция задерживает людей, которые вышли на протестную акцию

Эхо Москвы17:02
Коммерсантъ

В Белоруссии после закрытия участков начались протесты и столкновения

Коммерсантъвчера в 15:07
RT на русском

В центре Минска начались задержания протестующих

RT на русскомвчера в 14:55
РБК

В Минске начались столкновения после завершения выборов президента

РБКвчера в 16:19
Комсомольская правда

В Минске на проспекте Машерова начались столкновения протестующих с ОМОН

Комсомольская правдавчера в 14:34

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.
Известия17:31
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В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новостивчера в 05:24
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В Госдуме оценили создание в ЕС механизма санкций против США

Депутат Госдумы Владимир Гутенев в комментарии RT заявил, что создание в Евросоюзе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, которые среди прочего направлены против проекта "Северный поток — 2", назрело давно.
РИА Новостивчера в 10:54
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