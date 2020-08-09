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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Белоруссии после закрытия участков начались протесты и столкновения

По его данным, на пересечении проспектов Машерова и Победителей после закрытия большинства избирательных участков собрались около 300 человек. Они попытались отбить у милиции задержанных. Центр Минска полностью перекрыт, передает «Sputnik Беларусь».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В центре Минска начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН

Столкновения между протестующими и сотрудниками ОМОН начались в воскресенье вечером на пересечении проспектов Машерова и Победителей в центре Минска, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАССвчера в 14:44
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Комсомольская правда

В Минске слышны взрывы

Комсомольская правда17:59
ТАСС

В центре Минска начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН

ТАССвчера в 14:44
Интерфакс

В Минске начались стычки с ОМОНом

Интерфаксвчера в 15:57
Коммерсантъ

В Белоруссии после закрытия участков начались протесты и столкновения

Коммерсантъвчера в 15:07
Эхо Москвы

В Минске милиция задерживает людей, которые вышли на протестную акцию

Эхо Москвы17:02
РБК

Столкновения протестующих с силовиками в Белоруссии. Видео

РБК19:53
Дождь

«Убийцы!» В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом

Дождьвчера в 16:17

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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«Томь» проиграла «Чертаново» во втором туре первенства ФНЛ

«Томь» сегодня, 8 августа, пропустила два «сухих» мяча от команды «Чертаново» в матче второго тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020–2021, который состоялся на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве.
НИА-Томск8 августа в 11:43

«Сахалинэнерго» ждет возмещения 2 миллионов рублей за поврежденную ЛЭП

Проектно-изыскательская организация должна будет возместить ПАО "Сахалинэнерго" около 2 миллионов рублей ущерба за повреждение кабельной линии электропередачи напряжением 110 кВ. Инженерные изыскания проводились в июле текущего года в районе спортивно-туристического комплекса "Горный воздух".
Сахалин.Инфо19:38

ЦИК Белоруссии сообщил о более чем 80% голосов за Лукашенко

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина официально сообщила, что действующий президент Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования на выборах президента республики набрал более 80% голосов избирателей.
Что происходитвчера в 15:52
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Информационный канал: Выборы в Белоруссии

В. Цепкало ― Я думаю, что мы бы, конечно, очень хотели, и я направил лидерам 35 стран, в том числе, Владимиру Владимировичу Путину письмо, в котором я просил просто потребовать от Лукашенко соблюдать нормы международного права, внутреннего права, обеспечить нормальный подсчет голосов.
Эхо Москвы18:09

Суд отказал «Газпрому» в проведении онлайн-заседания по делу к ФАС

Арбитражный суд Москвы отказал "Газпром инвесту" в проведении заседания по видеоконференц-связи по делу против Федеральной антимонопольной службы, касающегося закупки компанией труб почти на 100 млрд рублей, говорится в материалах суда.
ТАСС18:35