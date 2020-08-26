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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

В Белоруссии повысят цены на электронику из России

По мнению опрошенных экспертов, розничный рынок Белоруссии полностью зависит от поставок дистрибьюторов электроники из России, поскольку в стране нет складов производителей. Многие жители уже стали жаловаться на рост цен в социальных сетях и новостных порталах.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Белорусская валюта поднимает цены на электронику из России

Белорусская валюта поднимает цены на электронику из России Российские дистрибуторы электроники, от поставок которых полностью зависит розничный рынок Белоруссии, предупреждают, что из-за скачка курса местной валюты цены в магазинах страны могут вырасти на 10–25%.
Коммерсантъвчера в 15:24
Подробнее о событии
Деловое.ТВ

В Белоруссии повысят цены на электронику из России

Деловое.ТВ08:09
iReactor

Падение белорусского рубля вызовет рост цен на импорт электроники из России

iReactor08:54
Экономика сегодня

Кризис белорусского рубля вызвал подорожание электроники из России

Экономика сегодня08:41
News.ru

Стоимость электроники из России в магазинах Белоруссии может вырасти на 25%

News.ru08:13
Актуальные Новости

Падение белорусского рубля может спровоцировать рост цен на импорт электроники из России

Актуальные Новости09:55
Рамблер

Белорусы столкнутся с небывалым подорожанием товаров

Рамблер06:26
Коммерсантъ

Белорусская валюта поднимает цены на электронику из России

Коммерсантъвчера в 15:24

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры, назвав "печальной историей" ситуацию вокруг этого предприятия и шихана Куштау.
Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
Газета.Ru10:53
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Sony анонсировала смартфон Xperia 8 Lite

Смартфон Sony Xperia 8 Lite построен на однокристальной системе Snapdragon 630, оснащается 6-дюймовым ЖК-экраном Full HD+ с соотношением сторон 21:9. В основную камеру включены датчики изображения на 12 и 8 Мп, объективы с диафрагмой F/1,8 и F/2,4. Из рекламных тизеров ясно, что камера Xperia 8 Lite предоставит высококлассные фотографии с подчеркнутым объектом.
Anonsens03:20
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Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомости09:57
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газета24 августа в 12:40
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