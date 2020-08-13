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РБК
РБК

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

Пользователь artembelinovich на записи, размещенной в Instagram, говорит, что «белорусского братства спецназа в Белоруссии больше нет». Затем он снимает с головы берет и выбрасывает его в мусорный контейнер.В источнике
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РБК

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

РБК23:59
Life.ru

«Мусорный флешмоб». В Сети появляются видео, как белорусы выбрасывают в урны форму спецназа

Life.ruвчера в 16:02
РИА Новости

Белорусские экс-спецназовцы выбросили форму

РИА Новости22:46
Lenta.ru

В Белоруссии спецназовцы выбросили форму в мусорные баки и застыдили силовиков

Lenta.ru20:16
Фонтанка.Ру

«Не спецназ, а стыдоба». В Сети распространяются видео, на которых белорусские спецназовцы выбрасывают форму, а полицейские призывают быть с народом

Фонтанка.Ру17:41
URA.Ru

Белорусские спецназовцы жгут и выбрасывают свою форму в мусор

URA.Ru23:09
Взгляд.ру

Бывшие бойцы спецназа Белоруссии начали выбрасывать форму

Взгляд.рувчера в 15:26

Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

«Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко — советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры», — заявил Познер.
Lenta.ru01:17
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью "Известиям", что на несанкционированные митинги в Хабаровске приходят "паразитирующие" на протесте люди, в результате на акциях уже поднимают флаги в знак солидарности с демонстрантами в Белоруссии.
РИА Новости20:34
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