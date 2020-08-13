В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами
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Пользователь artembelinovich на записи, размещенной в Instagram, говорит, что «белорусского братства спецназа в Белоруссии больше нет». Затем он снимает с головы берет и выбрасывает его в мусорный контейнер.В источнике
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