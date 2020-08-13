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РБК
РБК

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

Пользователь artembelinovich на записи, размещенной в Instagram, говорит, что «белорусского братства спецназа в Белоруссии больше нет». Затем он снимает с головы берет и выбрасывает его в мусорный контейнер.В источнике
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Lenta.ru

Белорусские силовики массово начали выбрасывать форму и стыдить сослуживцев

Lenta.ru05:23
ФедералПресс

Бывший спецназ Белоруссии массово выбрасывает форму

ФедералПресс01:25
Фонтанка.Ру

«Не спецназ, а стыдоба». В Сети распространяются видео, на которых белорусские спецназовцы выбрасывают форму, а полицейские призывают быть с народом

Фонтанка.Ру17:41
URA.Ru

Белорусские спецназовцы жгут и выбрасывают свою форму в мусор

URA.Ru23:09
РИА Новости

Белорусские экс-спецназовцы выбросили форму

РИА Новости22:46
РБК

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

РБК23:59
Взгляд.ру

Бывшие бойцы спецназа Белоруссии начали выбрасывать форму

Взгляд.рувчера в 15:26

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

По оценке советника аппарата комитета Госдумы по энергетике Александра Фадеева, в результате ослабления требований к энергоэффективности расходы жильцов на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30% - по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов.
РИА Новости02:55
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Правительство может поддержать мукомолов стабильным зерном

Правительство может поддержать мукомолов стабильным зерном В правительстве задумались о новых мерах поддержки мукомолов, которые предупреждали о возможном дефиците продукции из-за роста цен на сырье.
Коммерсантъ18:07

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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Apple выпустила обновление iOS 13.6.1, решающее проблему зеленеющего экрана iPhone 11

В прошлом месяце Apple выпустила новую iOS 13.6, которая принесла пользователям не только дополнительные функции, такие как возможность использования совместимых устройств в качестве цифрового автомобильного ключа, но и определённые проблемы с экраном на смартфонах iPhone 11.
3DNews02:26