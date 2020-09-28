В Белоруссии предложили производить в России самосвалы БелАЗ
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Белоруссия предложила разместить в России локальное производство карьерных самосвалов БелАЗ. Об этом 28 сентября сообщил заместитель российского министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, передает РИА Новости.В источнике
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