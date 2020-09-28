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МонаВиста
МонаВиста

В Белоруссии предложили производить в России самосвалы БелАЗ

Белоруссия предложила разместить в России локальное производство карьерных самосвалов БелАЗ. Об этом 28 сентября сообщил заместитель российского министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, передает РИА Новости.В источнике
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Коммерсантъ

Производство самосвалов БелАЗ могут запустить в России

Коммерсантъвчера в 10:48
Ведомости

Белоруссия предложила производить самосвалы «БелАЗ» в России

Ведомостивчера в 07:41
Газета.Ru

Белоруссия предложила производить «Белазы» на территории России

Газета.Ruвчера в 04:41
Российская газета

Беларусь предложила производить самосвалы БЕЛАЗ в России

Российская газетавчера в 05:20
REGNUM

Белоруссия предложила производить самосвалы БелАЗ в России

REGNUMвчера в 04:42
ФАН

В России могут начать производство самосвалов «БелАЗ»

ФАНвчера в 05:27
ТАСС

Белоруссия предложила начать производство «Белазов» на территории России

ТАССвчера в 04:21

Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания Госсовета в режиме видеоконференции призвал граждан не терять бдительность, соблюдать меры борьбы с COVID-19, чтобы избежать введения ограничительных мер.
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
BFM.ruвчера в 12:31
2,9K

В Амурской области число заболевших COVID-2019 за неделю выросло на 5%

За последнюю неделю показатель Приамурья не изменился: на 17 сентября прирост выявленных случаев COVID-2019 составлял 5%. Наибольший прирост в ДФО за неделю наблюдается в Магаданской области и Еврейской автономии, там количество выявленных случаев заболевания выросло на 11%.
В Амурской области число заболевших COVID-2019 за неделю выросло на 5%
Телепорт25 сентября в 20:16

Путин пожелал Додону успехов на президентских выборах в Молдавии

Президент России Владимир Путин 28 сентября пожелал успехов действующему главе государства Игорю Додону на президентских выборах в Молдавии и выразил надежду на развитие отношений Москвы и Кишинева после этого голосования.
Известиявчера в 09:11
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Роспотребнадзор сообщил об ослаблении коронавируса в России

Коронавирус в России ослабевает по мере распространения, также коек для инфекционных больных достаточно много, поэтому пессимистичного сценария уже не ожидается, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Народные новостивчера в 09:30
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Эрдоган пригрозил Армении поддержкой Азербайджана

Анкара, 28 сентября 2020, 14:46 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «со всей решимостью» поддержит Азербайджан, если Армения не покинет свои позиции в Нагорном Карабахе, сообщает 28 сентября агентство «Анадолу».
REGNUMвчера в 07:46
2,2K

Учитель приговорен к 13 годам колонии за приставания к первоклассницам

Магаданский городской суд приговорил бывшего школьного учителя к 13 годам колонии строгого режима за систематические действия сексуального характера в отношении нескольких учениц первого и второго класса, сообщили в областном управлении Следственного комитета.
Интерфаксвчера в 08:12
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