Политика
ВедомостиСопернику Лукашенко предъявили уголовное обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии и бывшему предправления Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено обвинение по уголовной статье, рассказал «Интерфаксу» один из его адвокатов Дмитрий Лаевский.
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Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение в рамках дела Белгазпромбанка, сообщил РИА Новости в субботу адвокат политика Дмитрий Лаевский.РИА Новостивчера в 13:26
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Претенденту на пост главы Белоруссии Виктору Бабарико предъявили уголовное обвинение
Народные новостивчера в 13:21
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Виктору Бабарико предъявили обвинение по уголовной статье, но ее пока не называют
КП - Беларусьвчера в 14:40
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