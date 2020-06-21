Политика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико

Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление штаба политика в Twitter.
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Штаб сообщил о предъявлении обвинения сыну Виктора Бабарико

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