Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения
Смотрите также
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Глава Газпрома рассказал о поставках газа в дальнее зарубежье
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
ГБР Украины назвало причины потери Крыма
Художник хочет построить в США мавзолей и выкупить тело Ленина
Цена нефти Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 сентября
Осужденный Ефремов предложил создать Российский тюремный театр
Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа
Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
Новый адвокат Ефремова употреблял допинг и бил жену
Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 % в 2021 году
Тарзан удалил из Instagram признание в измене Королевой
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Глава Башкирии остановил стройку 34-этажного дома в Уфе
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Осужденный Ефремов предложил создать Российский тюремный театр
Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения
ГБР Украины назвало причины потери Крыма
Художник хочет построить в США мавзолей и выкупить тело Ленина
Иностранные родственники россиян получат годовые российские визы
Лукашенко заявил, что Украина стала форпостом провокаций в Белоруссии
Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится
в Telegram-канале ведомства.
Подробнее о событии