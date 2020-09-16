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РИА Новости
РИА Новости

Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится
 в Telegram-канале ведомства.
RT на русском10:10
Подробнее о событии
РБК

Колесниковой предъявили обвинение в причинении вреда Белоруссии

РБК10:56
РИА Новости

Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения

РИА Новости10:47
ТАСС

Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти

ТАСС10:43
ИА Красная Весна

Лидеру оппозиции Белоруссии предъявили обвинение в подрыве нацбезопасности

ИА Красная Весна10:28
Газета.Ru

Колесниковой вменяют публичные призывы к захвату власти

Газета.Ru10:17
RT на русском

СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

RT на русском10:10
Украина.ру

От двух до пяти: Колесниковой предъявили обвинение

Украина.ру10:46
КП - Беларусь

СК: Колесниковой официально предъявлено обвинение

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Минск рассказал, когда развернет грузопотоки с портов Балтии в Россию

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что сообщил в Сочи президенту РФ Владимиру Путину о готовности Минска переориентировать свои грузопотоки с портов Балтии на Россию, если будут схожие условия.
Минск рассказал, когда развернет грузопотоки с портов Балтии в Россию
ПРАЙМ13:03
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Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа

Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и 2021 году, еще $500 млн Минск получит в нынешнем году из Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Коммерсантъ13:26
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Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральный01:06
19

Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс13:33
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
RT на русском05:58
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