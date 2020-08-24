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Комсомольская правда
Комсомольская правда

В Белоруссии призовут военных из запаса для проверки боеготовности

Отдельные воинские части приведут в высшую степень боевой готовности, при этом призовут даже некоторых военнослужащих из запаса. Комплексные тактические учения сводной группировки войск ВС республики будут проходить с 28 по 31 августа текущего года.В источнике
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РБК

В Белоруссии на фоне протестов решили призвать военных из запаса

РБКвчера в 14:32
РИА Новости

В Белоруссии приведут часть армии в высшую степень готовности

РИА Новостивчера в 14:53
ТАСС

В Белоруссии намерены привести некоторые воинские части в высшую степень готовности

ТАССвчера в 14:42
Lenta.ru

Минобороны Белоруссии приведет в высшую степень готовности часть армии

Lenta.ruвчера в 14:37
Коммерсантъ

Минобороны Белоруссии на фоне протестов проведет учения с резервистами

Коммерсантъвчера в 15:05
Московский Комсомолец

В Белоруссии объявили призыв военных запаса для проверки боеготовности

Московский Комсомолецвчера в 14:20
Газета.Ru

Белоруссия начала третий этап проверки боеготовности войск

Газета.Ruвчера в 14:13
КП - Беларусь

Миноброны: Привести ряд частей в высшую степень боевой готовности, призвать военнослужащих запаса

КП - Беларусьвчера в 14:52

ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ruвчера в 12:02
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Спутник компании Planet запечатлел на фото российскую базу в Арктике

Как следует из публикации, объект будет работать круглый год, а удлинение взлетно-посадочной полосы позволит принимать на аэродром военной базы «Арктический трилистник» любой самолет, находящийся на вооружение российской армии, в том числе тактические боевые самолеты, такие как истребитель-перехватчик МиГ-31.
Военное дело22 августа в 06:50
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Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по обвинению Координационного совета оппозиции в попытке захвата государственной власти и создании угрозы национальной безопасности страны.
Газета.Ruвчера в 13:10
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