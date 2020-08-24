В Белоруссии призовут военных из запаса для проверки боеготовности
Отдельные воинские части приведут в высшую степень боевой готовности, при этом призовут даже некоторых военнослужащих из запаса. Комплексные тактические учения сводной группировки войск ВС республики будут проходить с 28 по 31 августа текущего года.В источнике
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В Белоруссии объявили призыв военных запаса для проверки боеготовности
Московский Комсомолецвчера в 14:20
Миноброны: Привести ряд частей в высшую степень боевой готовности, призвать военнослужащих запаса
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