Государствам, которые входят в ЕАЭС, необходимо нацелиться на существенную дедолларизацию экономики союза. Такое заявление сделал Сергей Румас, работающий в Белоруссии на должности премьера страны, сообщает РИА Новости.

В Белоруссии призвали к дедолларизации экономики ЕАЭС

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