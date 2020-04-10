Коронавирус
Ореанда-НовостиВ Белоруссии призвали к дедолларизации экономики ЕАЭС
Государствам, которые входят в ЕАЭС, необходимо нацелиться на существенную дедолларизацию экономики союза. Такое заявление сделал Сергей Румас, работающий в Белоруссии на должности премьера страны, сообщает РИА Новости.
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Общество
В России доказали эффективность препарата против коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России доказало противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса.
Общество
В Красноярском крае установят КПП для борьбы с коронавирусом
Ограничения были введены в Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске и некоторых других населенных пунктах, в том числе селах.
Общество
В Самарской области режим самоизоляции продлили на неделю
В документе указано, что режим самоизоляции в регионе продлят до воскресенья, 19 апреля.
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
Происшествия
Бунт заключенных в Иркутской области привел к пожару в колонии
В Ангарске в исправительной колонии № 15 (Иркутская область) из-за бунта заключенных в одном из зданий возник пожар.
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Общество
Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Единоборства
Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249
В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
Общество
Стало известно о готовности Подмосковья ввести пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ближайшее время объявит о введении в регионе пропускной системы на период действия режима повышенной готовности и всеобщей изоляции из-за распространения коронавируса.
Общество
В Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся
От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Мэрия сокращает список предприятий в Омске, которым можно работать
Судя по всему, заявок оказалось слишком много. В срок до 9 апреля мэрия должна была произвести ревизию организаций.
Здоровье
Минздрав назвал соль средством для профилактики от коронавируса
Министерство здравоохранения РФ назвало способ профилактики заражения коронавирусом.
Общество
ВОЗ изучит причины массового заражения медицинских работников COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает причины массового заражения медицинских работников коронавирусом в ряде стран, это опасный тренд, заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
Наука
Моделирование показало, как коронавирус распространяется при кашле
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Общество
Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским
Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Сбежавшая в деревню Ангелина Вовк бросила молодого любовника
После съемок в передаче Андрея Малахова, на которой присутствовал вернувшийся из-за границы Лев Лещенко, Вовк поспешила сдать все анализы на наличие у нее коронавируса.
Общество
Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Общество
Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев опубликовал фотографию из больницы в Коммунарке
Игорь Николаев, переболевший пневмонией, 6 апреля выписался из больницы в Коммунарке. Анализы на коронавирус у него - отрицательные.
Общество
В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права
Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
Общество
Школы сами смогут выбрать дату окончания учебного года для 1–8 классов
Минпросвещения ранее сообщило, что регионы могут закончить учебный год для 1–8 классов по результатам завершенных четвертей, с учетом результатов всероссийских проверочных работ или перенести часть программы на следующий учебный год.
Гаджеты
Hisense выпустит смартфон с цветным экраном на электронных чернилах
В начале года бренд Hisense представил первый в мире смартфон, оснащенный цветным дисплеем на электронных чернилах.
Общество
В России выпустят три варианта вакцины от коронавируса
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отечественные ученые подготовят к выпуску три варианта вакцины от коронавирусной инфекции.
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.