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Ореанда-НовостиОреанда-НовостиВ Белоруссии призвали к дедолларизации экономики ЕАЭС

Государствам, которые входят в ЕАЭС, необходимо нацелиться на существенную дедолларизацию экономики союза. Такое заявление сделал Сергей Румас, работающий в Белоруссии на должности премьера страны, сообщает РИА Новости.
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Судя по всему, заявок оказалось слишком много. В срок до 9 апреля мэрия должна была произвести ревизию организаций.
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СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
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В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
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Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
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Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
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Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
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