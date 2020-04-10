Коронавирус

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиВ Белоруссии призвали к дедолларизации экономики ЕАЭС

Государствам, которые входят в ЕАЭС, необходимо нацелиться на существенную дедолларизацию экономики союза. Такое заявление сделал Сергей Румас, работающий в Белоруссии на должности премьера страны, сообщает РИА Новости.
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Белорусский премьер призвал ЕАЭС отказаться от доллара

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Белоруссия предлагает радикально дедолларизировать ЕАЭС

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Премьер Белоруссии призвал к дедолларизации экономики ЕАЭС

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Лидеры стран ЕАЭС обсудят меры по противодействию COVID-19

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Белоруссия предложила «серьёзную дедолларизацию» экономики ЕАЭС

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Премьер Белоруссии призвал страны ЕАЭС начать серьезную дедолларизацию экономики

ТАССвчера в 05:32
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Общество

Пропуска в Москве и Подмосковье введут поэтапно

Аналогичные меры принимают и в Подмосковье. Режим пропусков в регионе будет вводиться поэтапно.
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Экономика

В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»

Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
Интерфакс 09 апреля в 09:17
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Общество

Назван ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России

Согласно самым оптимистичным прогнозам, Россия победит коронавирус к началу июня, сообщили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru 02:35
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Общество

В Москве еще 149 человек вылечились после коронавируса

Число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в Москве увеличилось за последние сутки до 499 человек.
ТАСС 03:47
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Экономика

Голубев оценил потери бюджета Ростовской области из-за коронавируса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев оценил потери бюджета региона от коронавируса.
РБК Ростов-на-Дону 03:18
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Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
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Общество

За сутки в России добавилось 1667 заболевших COVID-19 в 49 регионах

За сутки в России добавилось 1667 заболевших COVID-19 в 49 регионах.
Российская газета 04:15
Политика

Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:17
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Общество

В Ленинградской области за сутки выявили пять новых случаев коронавируса

Санкт-Петербург, 11 апреля 2020, 11:00 — REGNUM За минувшие сутки, 10 апреля, в Ленинградской области подтверждено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:00
Происшествия

В Новосибирской области выявили семь новых случаев COVID-19

За сутки в Новосибирской области было зафиксировано семь новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 02:55
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Экономика

Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ

70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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Общество

Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения

Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
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Происшествия

В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись поддельным алкоголем

В удмуртском городе Сарапул шесть человек скончались, отравившись поддельным алкоголем.
Газета.Ru 03:46
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Политика

Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус

Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru вчера в 23:27
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Происшествия

Пожар в колонии в Ангарске потушен

Пожар в колонии в Ангарске Иркутской области потушен, сообщили городские власти 11 апреля.
Известия 02:54
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Энергетика

Мексика и США договорились сократить добычу нефти

В рамках сделки ОПЕК + Мексика пойдет на сокращение добычи нефти на 100 тыс баррелей в сутки вместо 350 тыс. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Вестник Кавказа вчера в 09:00
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Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
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Общество

Россияне нашли замену маскам для защиты от коронавируса

Новый способ защиты от коронавируса - пластиковые экраны для лица - набирает в России все большую популярность.
Российская газета 02:42
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Общество

В Москве увеличено число патрулей Росгвардии

Число сотрудников Росгвардии, патрулирующих улицы Москвы в период ограничительных мер, увеличено.
Интерфакс 02:55
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Политика

ДНР и ЛНР с 13 апреля приостановят отправку граждан за паспортами в РФ

Из-за серьезной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, с 13 апреля власти обеих республик приостанавливают выезд граждан в РФ за получением российских паспортов.
ПолитРоссия 04:01
Здоровье

Число заразившихся COVID-19 на Украине превысило 2,5 тысячи человек

Количество лабораторно подтверждённых случаев COVID-19 на Украине составляет 2511. За последние сутки инфекция выявлена у 308 человек.
News.ru 03:05
Происшествия

В Ингушетии скончался первый пациент с коронавирусом

Пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Назрановской районной больнице, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Ингушети.
Интерфакс 03:29
Авто

Опубликованы первые фото салона кроссовера Kia Sonet

Индийские СМИ показали первые фотоснимки интерьера нового компактного кроссовера.
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Общество

Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве

Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.
Москва 24 09 апреля в 20:54
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Общество

Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Напомним, в соответствии с режимом всеобщей самоизоляции, нижегородцы могут покидать свои дома лишь в нескольких случаях: посещение ближайшего магазина или аптеки, необходимость вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии 100 метров от дома.
КП - Нижний Новгород вчера в 13:11
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Здоровье

Врачи рассказали, какой кашель указывает на рак легких

Специалисты британской Национальной службы здравоохранения пришли к выводу, что определенные виды кашля могут свидетельствовать о развитии онкологической патологии в легких.
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Спрашивали? Отвечаем! Когда уже закончится эта пандемия

Срок «жизни» пандемии зависит только от нас с вами.
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Происшествия

СК рассказал, как помогал Польше в расследовании крушения Ту-154

Следственный комитет одобрил более 40 запросов Польши на осмотр обломков разбившегося в 2010 году президентского самолета Ту-154, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 01:28
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Общество

В Челябинской области обнаружили шесть новых зараженных коронавирусом

В Челябинской области за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом, сообщается в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».
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Игорь Николаев передвигается на инвалидной коляске после лечения

Bimru.ru 09 апреля в 04:54
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