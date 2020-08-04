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РИА Новости
РИА Новости

Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что военнообязанным жителям приграничной с Россией Витебской области направили повестки о необходимости явиться в пункты сбора 10 августа (следующий день после голосования на президентских выборах).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

В Витебской области на севере Белоруссии 11 августа начнутся плановые военные сборы, сообщила РИА Новости официальный представитель Министерства обороны республики Наталья Гаврусик.
РИА Новости04:04
Подробнее о событии
Коммерсантъ

После президентских выборов в Белоруссии пройдут военные сборы

Коммерсантъ05:27
ТАСС

Военные сборы под Витебском начнутся 11 августа

ТАСС04:40
RT на русском

В Белоруссии объявили о проведении военных сборов на севере страны

RT на русском04:01
Известия

В Минобороны Белоруссии заявили о начале плановых военных сборов

Известия04:23
Московский Комсомолец

Минобороны Белоруссии объявило о сборах у границы с РФ

Московский Комсомолец04:09
РИА Новости

Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

РИА Новости04:04
РБК

В Белоруссии анонсировали военные сборы через день после выборов

РБК04:28

Кинологи рассказали о продуктах, которыми нельзя кормить собак

Представители Российской кинологической федерации рассказали о том, какую еду ни при каких условиях не стоит давать собакам, и что поможет сделать так, чтобы животные на протяжении длительного времени чувствовали себя как можно более здоровыми.
Live2403:35
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК06:23
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«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон

"Химки" 1 августа объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды, при этом сам специалист сообщил РИА Новости, что удивлен заявлением клуба о своей отставке и отметил, что официальных документов не подписывал.
РИА Новости05:36
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В Самарской области рассказали о возможности второй волны коронавируса

Руководитель регионального информационного центра по COVID-19 Николай Ренц ответил на вопрос о возможности второй волны подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Самарской области.
SamRU.ru02:19
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Роналду после матча с «Локомотивом» в ЛЧ выражал желание перейти в ПСЖ

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду изъявлял желание перебраться в "Пари Сен-Жермен", сообщает France Football.По информации источника, португальский форвард подверг критике игру "Юве" в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1), который состоялся 22 октября.
Soccer.ru02:50

Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
REGNUM04:23
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Белоруссия стянула войска к границе с Россией

Активность военных связывают с предстоящими президентскими выборами, которые пройдут в Белоруссии 9 августа, сообщает МК.Активность белорусских военных на границе с Россией, считают специалисты, может быть связана с опасениями Минска по поводу "вторжения в страну российских наемников", якобы планирующих организацию массовых беспорядков накануне выборов.
Луки.ру06:30
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В Крыму семилетняя девочка спасла из воды пятилетнего мальчика

«Пятилетний мальчик из Когалыма (Ханты-Мансийский АО) катался на самокате и упал в бассейн, семилетняя девочка Дарья из города-героя Тула ни секунды не раздумывая, как была в платье - бросилась в бассейн и спасла жизнь не умеющему плавать мальчишке», - рассказал Александр Кирьяков.
ForPost06:10
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