Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией
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Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что военнообязанным жителям приграничной с Россией Витебской области направили повестки о необходимости явиться в пункты сбора 10 августа (следующий день после голосования на президентских выборах).В источнике
С чего всё началось
Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией
В Витебской области на севере Белоруссии 11 августа начнутся плановые военные сборы, сообщила РИА Новости официальный представитель Министерства обороны республики Наталья Гаврусик.
РИА Новости04:04
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