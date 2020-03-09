Экономика
The Moscow PostВ Белоруссии прокомментировали падение цен на нефть
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас прокомментировал падение цен на нефть, передает корреспондент The Moscow Post. Сергей Румас, чьи слова приводит БЕЛТА, считает, что "сейчас еще нельзя оценить все последствия девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть".
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Сергей Румас, чьи слова приводит БЕЛТА, считает, что "сейчас еще нельзя оценить все последствия девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть".The Moscow Post05:21
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