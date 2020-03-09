с чего всё началось

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас прокомментировал падение цен на нефть, передает корреспондент The Moscow Post. Сергей Румас, чьи слова приводит БЕЛТА, считает, что "сейчас еще нельзя оценить все последствия девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть".

В Белоруссии прокомментировали падение цен на нефть

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