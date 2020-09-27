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FreeNews-Volga
FreeNews-Volga

В Белоруссии против протестующих применили газ и светошумовые гранаты

Сегодня, 27 сентября, в ходе массовых акций протеста против действующей власти в Белоруссии милиция применила против граждан слезоточивый газ и светошумовые гранаты.В источнике
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RT на русском

В Гродно применили против протестующих слезоточивый газ

RT на русскомвчера в 15:55
РИА Новости

В Гродно милиция применила слезоточивый газ против протестующих

РИА Новостивчера в 15:08
Интерфакс

В Гомеле на акции оппозиции применили слезоточивый газ

Интерфаксвчера в 09:15
Вести.Ru

В Минске закрыли еще одну станцию метро, в Могилеве применили спецсредства

Вести.Ruвчера в 11:08
ТАСС

Милиция в Гомеле применила против протестующих слезоточивый газ

ТАССвчера в 09:15
Газета.Ru

В Гродно полиция применила слезоточивый газ против участников акции

Газета.Ruвчера в 14:58
РБК

В Белоруссии против протестующих силовики применили газ и шумовые гранаты

РБКвчера в 09:06
КП - Беларусь

В Гомеле ОМОН применял слезоточивый газ и стрелял в воздух

КП - Беларусьвчера в 11:35

Титов предложил изменить параметры нескольких налоговых режимов для МСП

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил в правительство письмо с предложением изменить параметры нескольких режимов налогообложения, которые используют малые и средние предприятия (МСП).
Титов предложил изменить параметры нескольких налоговых режимов для МСП
ТАСС18:03

Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией в Карабахе

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын добавил, что Анкара поддерживает Баку «в свете этих нападений», подразумевая, что конфликт был развязан армянской стороной.
Слово и Деловчера в 03:57
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Лучшим фильмом на фестивале в Сан-Себастьяне стало грузинское «Начало»

На официальном портале Международного фестиваля кино, прошедшего в Сан-Себастьяне, сообщили, что лучшей картиной стала драма «Начало», снятая Дэей Кулумбегашвили, режиссером из Грузии.
Discover24вчера в 06:04
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Васин пропустил матч с «Локомотивом» из-за забытых в раздевалке щитков

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему не выпустил на поле защитника Виктора Васина в матче девятого тура чемпионата России против столичного "Локомотива".
Газета.Ruвчера в 15:50