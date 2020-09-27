В Белоруссии против протестующих применили газ и светошумовые гранаты
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Сегодня, 27 сентября, в ходе массовых акций протеста против действующей власти в Белоруссии милиция применила против граждан слезоточивый газ и светошумовые гранаты.В источнике
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