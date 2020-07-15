Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.

В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК

Политика Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии Отмечается также, что зарегистрированы еще четверо кандидатов в президенты: председатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, безработная Светлана Тихановская и председатель белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень. 5

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