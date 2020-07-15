Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК

Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

В Минске силой разогнали очередь у здания ЦИК

Московский Комсомолец13:15

У здания ЦИК в Минске задержали пришедших с жалобами людей

РБК16:11

В Минске задерживают граждан в очереди к Центризбиркому

Коммерсантъ14:13

Минские силовики задержали пришедших с жалобами в ЦИК людей

News.ru16:35

Возле ЦИК в Минске выстроилась очередь желающих подать жалобу на отказ в регистрации кандидатов Бабарико и Цепкало

Эхо Москвы13:32

В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК

РИА Новости13:54

СМИ: к зданию ЦИК Белоруссии выстроилась очередь желающих подать жалобы

ТАСС08:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 19:22, Ашберн
Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

RT на русском вчера в 10:13
28
Политика

Беларусь и Россия возобновляют транспортное сообщение

Беларусь и Россия в ближайшие дни возобновят транспортное сообщение, - заявил сегодня по итогам переговоров со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным глава белорусского правительства Роман Головченко.
Вестник Кавказа 04:20
171
Политика

Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым по новому трубопроводу

Газета.Ru вчера в 16:14
16
Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 16:55
1,8K
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
26
Армия и оружие

Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва.
РБК 18:48
1
Политика

США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели

США предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других в ближайшие недели, заявил в четверг журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.
РИА Новости 18:33
Политика

В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины

Известия 08:45
413
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
170
Футбол

Футболисты «Спартака» разгромили «Ахмат» в матче чемпионата России

Говорит Москва 13:27
Авто

В России началось производство нового седана Kia

Бизнес-седан Kia K5, пришедший на смену модели Optima, встал на конвейер калининградского «Автотора», сообщила в среду пресс-служба марки Kia.
Журнал Авто.ру 07:49
42
Политика

Украина обвинила Россию в притеснении украинцев в Крыму

Законопроект, который приравнивает отчуждение российских территорий к экстремизму, усилит притеснения граждан Украины, проживающих на территории полуострова Крым.
Телеканал 360° 17:10
Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
613
Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Газета.Ru 11:35
39
Авто

ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
235
Общество

В Иркутске эвакуируют жителей домов, подтопленных из-за дождя

Власти Иркутска начали эвакуацию жителей из домов, подтопленных в результате продолжительного дождя.
ТАСС 10:48
5
Наука

Химики синтезировали самоорганизующиеся супрамолекулярные цепи

N+1 11:02
Авто

Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya

Японская компания Nissan сегодня утром провела онлайн-презентацию нового электрического кроссовера Ariya.
Car.ru 02:51
25
Общество

Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса

Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
ТАСС 17:39
50
Происшествия

В Москве задержали IT-директора «Почты России»

В Москве задержали заместителя гендиректора "Почты России" по IT и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
РЕН ТВ 03:42
551
Экономика

Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса

Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
РБК Калининград 06:38
17
Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
343
Происшествия

Суд в Москве арестовал трех фигурантов дела Абызова

REGNUM 16:11
65
Армия и оружие

В районе ливийского Сирта концентрируются войска ПНС и Турции

Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара готовится к большой битве с силами правительства национального согласия (ПНС) и поддерживающей его Турции за стратегически важный город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
Газета.Ru 10:35
3
Экономика

Фондовый рынок США растёт второй день подряд

Нью-Йорк, США, 16 июля 2020, 00:18 — REGNUM Фондовый рынок США уже второй день растёт на оптимистичных ожиданиях вакцины от коронавируса.
REGNUM 17:18
Культура

Amazon купил российский сериал с Буруновым

CT news 08:29
1
Футбол

«Рома» обыграла «Верону», «Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью

«Рома» изначально считалась фаворитом в матче против «Вероны», что подтвердила на деле, добившими победы с минимальным преимуществом.
Metaratings 17:42
Футбол

Защитник «Зенита» Смольников может продолжить карьеру в Турции

Защитник петербургского "Зенита" Игорь Смольников может продолжить карьеру в Турции.
Газета.Ru 01:46
Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
37
Шоу-бизнес

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин купил свой первый Porsche

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин купил свой первый Porsche К слову, другие российские звезды тоже питают слабость к автомобилям и пытаются найти наиболее подходящую для себя марку.
Вокруг ТВ 13:10
Как работают Яндекс.Новости?
Президентские выборы на УкраинеБольше новостей по теме
Главное