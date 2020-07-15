Общество
РИА НовостиВ Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК
Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
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Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
RT на русском вчера в 10:13
Политика
Беларусь и Россия возобновляют транспортное сообщение
Беларусь и Россия в ближайшие дни возобновят транспортное сообщение, - заявил сегодня по итогам переговоров со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным глава белорусского правительства Роман Головченко.
Вестник Кавказа 04:20
Политика
Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым по новому трубопроводу
Газета.Ru вчера в 16:14
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 16:55
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
Армия и оружие
Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва
В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва.
РБК 18:48
Политика
США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели
США предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других в ближайшие недели, заявил в четверг журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.
РИА Новости 18:33
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Футбол
Футболисты «Спартака» разгромили «Ахмат» в матче чемпионата России
Говорит Москва 13:27
Авто
В России началось производство нового седана Kia
Бизнес-седан Kia K5, пришедший на смену модели Optima, встал на конвейер калининградского «Автотора», сообщила в среду пресс-служба марки Kia.
Журнал Авто.ру 07:49
Политика
Украина обвинила Россию в притеснении украинцев в Крыму
Законопроект, который приравнивает отчуждение российских территорий к экстремизму, усилит притеснения граждан Украины, проживающих на территории полуострова Крым.
Телеканал 360° 17:10
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
Общество
В Иркутске эвакуируют жителей домов, подтопленных из-за дождя
Власти Иркутска начали эвакуацию жителей из домов, подтопленных в результате продолжительного дождя.
ТАСС 10:48
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Японская компания Nissan сегодня утром провела онлайн-презентацию нового электрического кроссовера Ariya.
Car.ru 02:51
Общество
Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса
Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
ТАСС 17:39
Происшествия
В Москве задержали IT-директора «Почты России»
В Москве задержали заместителя гендиректора "Почты России" по IT и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
РЕН ТВ 03:42
Экономика
Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса
Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
РБК Калининград 06:38
Армия и оружие
В районе ливийского Сирта концентрируются войска ПНС и Турции
Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара готовится к большой битве с силами правительства национального согласия (ПНС) и поддерживающей его Турции за стратегически важный город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
Газета.Ru 10:35
Экономика
Фондовый рынок США растёт второй день подряд
Нью-Йорк, США, 16 июля 2020, 00:18 — REGNUM Фондовый рынок США уже второй день растёт на оптимистичных ожиданиях вакцины от коронавируса.
REGNUM 17:18
Культура
Amazon купил российский сериал с Буруновым
CT news 08:29
Футбол
«Рома» обыграла «Верону», «Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью
«Рома» изначально считалась фаворитом в матче против «Вероны», что подтвердила на деле, добившими победы с минимальным преимуществом.
Metaratings 17:42
Футбол
Защитник «Зенита» Смольников может продолжить карьеру в Турции
Защитник петербургского "Зенита" Игорь Смольников может продолжить карьеру в Турции.
Газета.Ru 01:46
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
Шоу-бизнес
Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин купил свой первый Porsche
Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин купил свой первый Porsche К слову, другие российские звезды тоже питают слабость к автомобилям и пытаются найти наиболее подходящую для себя марку.
Вокруг ТВ 13:10