Политика
ТрудВ Белоруссии раскрыли схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Сотрудники таможни Белоруссии совместно с оперативниками Комитета государственной безопасности страны раскрыли схему незаконного ввоза оружия в Россию с территории Украины. Об этом, как предает телеканал Russia Today, сообщил глава Государственного таможенного комитета республики Юрий Сенько.
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с чего всё началось
Таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом госбезопасности страны помогли раскрыть схему переправки оружия с Украины в Россию, сообщил телеканалу «Беларусь 1» председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.Коммерсантъвчера в 23:12
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Белорусские таможенники и КГБ раскрыли схему переправки оружия с Украины в Россию
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:45, Вашингтон
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