Политика

ТрудТрудВ Белоруссии раскрыли схему контрабанды оружия с Украины в Россию

Сотрудники таможни Белоруссии совместно с оперативниками Комитета государственной безопасности страны раскрыли схему незаконного ввоза оружия в Россию с территории Украины. Об этом, как предает телеканал Russia Today, сообщил глава Государственного таможенного комитета республики Юрий Сенько.
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Таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом госбезопасности страны помогли раскрыть схему переправки оружия с Украины в Россию, сообщил телеканалу «Беларусь 1
» председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.
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