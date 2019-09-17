с чего всё началось

Сотрудники таможни Белоруссии совместно с оперативниками Комитета государственной безопасности страны раскрыли схему незаконного ввоза оружия в Россию с территории Украины. Об этом, как предает телеканал Russia Today, сообщил глава Государственного таможенного комитета республики Юрий Сенько.

В Белоруссии раскрыли схему контрабанды оружия с Украины в Россию

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