Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию из Украины

Таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом госбезопасности (КГБ) страны помогли раскрыть схему переправки оружия из Украины в Россию, сообщил телеканалу «Беларусь 1» председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.
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Таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом госбезопасности (КГБ) страны помогли раскрыть схему переправки оружия из Украины в Россию, сообщил телеканалу «Беларусь 1
» председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.
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