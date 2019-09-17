с чего всё началось

Таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом госбезопасности (КГБ) страны помогли раскрыть схему переправки оружия из Украины в Россию, сообщил телеканалу «Беларусь 1» председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.

В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию из Украины

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Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.

Футбол Кокорин и Мамаев вышли на свободу 17 сентября Мамаев и братья Кокорины были освобождены из-под стражи. Теперь футболисты могут возобновить свои карьеры.

Шоу-бизнес На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.

Шоу-бизнес Муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев обратился к семье Заворотнюк Отец покойной Жанны Фриске обращался к семье Заворотнюк, а сейчас настала очередь мужа Жанны - Дмитрия Шепелева.

Происшествия В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.

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Происшествия Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Нацбанка Украины Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Футбол Головин объяснил, почему отказался от перехода в «Челси» или «Ювентус» Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своих мотивах переезда в чемпионат Франции. Хавбек стал игроком монегасков в 2018 году.

Армия и оружие National Interest рассказал о подготовке Польши к войне с Россией Обозреватель издания The National Interest Себастиан Роблин заявил, что в настоящий момент Польша ожидает одобрения Конгрессом США сделки о закупке 32 истребителей F-35A.

Экономика Эксперт Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что может послужить предвестником нового глобального кризиса.

Наука В России начат отбор добровольцев для «полета» в ванне Институт медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН) набирает добровольцев для участия в эксперименте по изучению воздействия невесомости на организм человека, сообщает "Интерфакс".

Общество Табачники впервые договорились о раздаче изделий с никотином в самолетах BAT также производит аналогичный по механике употребления снюс Epok, но он в отличие от LYFT, как и прочие виды сосательных табачных изделий, запрещен в России.