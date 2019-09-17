с чего всё началось

Таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом госбезопасности страны помогли раскрыть схему переправки оружия с Украины в Россию, сообщил телеканалу «Беларусь 1» председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько. Поставки оружия шли транзитом через Белоруссию и Литву.

В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию с Украины

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