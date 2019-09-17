Политика
КоммерсантъВ Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию с Украины
Таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом госбезопасности страны помогли раскрыть схему переправки оружия с Украины в Россию, сообщил телеканалу «Беларусь 1» председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько. Поставки оружия шли транзитом через Белоруссию и Литву.
Читать в источнике
Оценить153
с чего всё началось
Таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом госбезопасности страны помогли раскрыть схему переправки оружия с Украины в Россию, сообщил телеканалу «Беларусь 1» председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.Коммерсантъвчера в 23:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Белорусские таможенники и КГБ раскрыли схему переправки оружия с Украины в Россию
Вести.Ruвчера в 19:55
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:40, Вашингтон
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском 08:17
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Газета.Ru вчера в 06:26
Шоу-бизнес
Джиган устроил для дочери Леи вторую вечеринку в честь дня рождения
Рэп-исполнитель Джиган устроил для Дочери Леи вторую вечеринку в честь дня рождения.
Актуальные Новости 15 сентября в 12:31
Политика
Дерипаска подал в суд на The Times, The Telegraph и The Nation
Бизнесмен Олег Дерипаска (30-е место в списке российских миллиардеров Forbes, состояние оценивается в $3,6 млрд) подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к издателям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Ведомости 07:12
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект об электронных трудовых книжках
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении в России электронных трудовых книжек.
RT на русском 08:21
Шоу-бизнес
Сестра Бондарчука решила пропустить его свадьбу с Паулиной Андреевой
Сестра кинорежиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.
Экономика сегодня 06:55
Футбол
«Зенит» заявил, что даст шанс Кокорину вернуться в футбол
"Зенит" готов предоставить шанс Кокорину вернуться в футбол и даст шанс заиграть на профессиональном уровне в составе основного состава.
Vprognoze.ru 07:39
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла серьезную операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости вчера в 10:18
Космос
Космонавт Кононенко заявил, что пистолет ему может пригодиться
Ранее в Роскосмосе РИА Новости заявили, что рассматривают вопрос возвращения пистолета в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов.
РИА Новости 07:04
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Политика
Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе
Lenta.ru вчера в 21:40
Происшествия
В Санкт-Петербурге суд отменил приговор Михаилу Цакунову
По версии следствия, Цакунов выбил зуб полицейскому Александру Сухарукову.
Эхо Москвы 08:30
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Происшествия
Областной суд оставил в силе приговор Наталье Башкатовой
Орловский областной суд отставил в силе приговор в отношении бывшего участкового Натальи Башкатовой, осужденная на 2 года за халатность, следствием которой стало убийство орловчанки Яны Савчук.
Орловские новости 06:04
Футбол
Кашчелан назвал тренера «Тамбова» Григоряна слабаком
В РПЛ Кашчелан выходил также вместе с "Тосно" и "Тамбовом", однако перед текущим сезоном был забракован главным тренером клуба Александром Григоряном, после чего и перебрался в "Балтику".
ProstoProSport 06:10
Армия и оружие
Военные впервые применили комплекс «Палантин»
Новейшую систему радиоэлектронной борьбы "Палантин" впервые применили на учениях в Воронежской области.
Вести.Ru вчера в 08:44
Энергетика
Лимиты ЕС вынудили «Газпром» нарастить транзит газа через Украину
Ruposters.ru вчера в 07:03
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Экономика
Минфин назвал срок запуска новой системы пенсионных накоплений
Минфин России рассчитывает, что новая система накопительных пенсий вступит в силу с января 2021 года, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:50
Политика
Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия 06:48
Политика
Высшая коллегия судей рекомендовала переназначить Лебедева главой ВС
Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить главу Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на новый срок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Павел Одинцов.
РИА Новости 06:15
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Тротуарную плитку в Москве перекладывают, если обнаруживают брак, и делают это не за счет города, а "только за счет бракодела, который ее положил", заявил в интервью радио "Вести FM" заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Интерфакс 05:09
Политика
Болгарский суд снял препятствие для продолжения «Турецкого потока»
Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода, который примет газ из "Турецкого потока", — им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.
РИА Новости 08:07
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Технологии
МТC и Dentsu Aegis Network Russia создадут совместные рекламные продукты
МТС и Dentsu Aegis Network Russia объявили о заключении стратегического партнерства в области медиаисследований, медиапланирования и развития продуктов для рекламного рынка.
CNews 04:57
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском вчера в 23:03