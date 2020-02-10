Энергетика
РИА НовостиВ Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России
Крутой подчеркнул, что Минск намерен "доказывать, что наш рынок даже в условиях отсутствия премии все равно является выгодным с точки зрения поставок для российских компаний". Поставки нефти Россия и Белоруссия до сих пор не смогли договориться о новом контракте по поставкам нефти.
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Минск заявил о договоренностях по закупкам нефти у России по цене ниже мировой
Взгляд.рувчера в 11:08
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Крутой о цене на нефть для Беларуси: «Чистая цена между компания – по сути, мировая»
КП - Беларусьвчера в 13:24
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Экономика
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В Чувашии отстранили от должностей восемь министров
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Шоу-бизнес
Организаторы отменили концерты Наргиз в Ростове и Краснодаре
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
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Происшествия
Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником.
Происшествия
Пять человек погибли при взрыве в Кабуле
В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.
Игры
Продюсер Doom Eternal рассказал о пострелизных обновлениях игры
Исполнительный продюсер Doom Eternal Марти Страттон заявил, что разработчики будут активно поддерживать игру после релиза.
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Президент США Дональд Трамп пообещал создать в стране самые мощные ядерные силы в мире.
Общество
Шарапова в прозрачном платье покорила всех на вечеринке «Оскара»
Теннисистка Мария Шарапова посетила препати церемонии вручения наград кинопремии "Оскар".
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
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Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой
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Intel уже выпустила 10 миллионов накопителей на базе QLC 3D NAND
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Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями
В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Армия и оружие
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Как передает корреспондент РИА «Новый День», о возможном снижении выплат предупредили медиков поликлиники ГКБ №5, обслуживающей жителей Курчатовского района Челябинска.
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Только 8% россиян получили прибавку к зарплате в новом году.
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В Саратове разыскивается 16-летняя девушка Мазеева Ксения Александровна.
Энергетика
В Минске заявили о договоренностях с Москвой по поставкам нефти
Россия будет поставлять нефть в Белоруссию по рыночной цене, на чем и настаивал Минск, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Общество
Новый врио губернатора Прикамья приступил к работе
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