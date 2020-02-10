Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

Крутой подчеркнул, что Минск намерен "доказывать, что наш рынок даже в условиях отсутствия премии все равно является выгодным с точки зрения поставок для российских компаний". Поставки нефти Россия и Белоруссия до сих пор не смогли договориться о новом контракте по поставкам нефти.
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В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Известиявчера в 16:22

В Минске рассказали о желаемой цене покупки нефти у России

Газета.Ruвчера в 16:13

В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

РИА Новостивчера в 12:53

В Белоруссии заявили о планах покупать российскую нефть без премии к цене

РБКвчера в 14:04

В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой

ТАССвчера в 11:49

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

RT на русскомвчера в 11:11

Минск заявил о договоренностях по закупкам нефти у России по цене ниже мировой

Взгляд.рувчера в 11:08
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 00:05, Ашберн

Крутой о цене на нефть для Беларуси: «Чистая цена между компания – по сути, мировая»

КП - Беларусьвчера в 13:24
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 00:05, Ашберн
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В России повысили доплату к страховой пенсионной выплате по старости за преклонный возраст.
ФедералПресс вчера в 21:20
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Проект бюджета администрации США на 2021 финансовый год предусматривает выделение не менее $760 млн на помощь государствам Европы, Евразии и Центральной Азии в противодействии влиянию России.
Интерфакс вчера в 14:20
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Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Ferra вчера в 12:46
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РБК вчера в 22:01
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Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
РИА Новости вчера в 12:20
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск

Самолет авиакомпании S7, вылетевший в Москву, вернулся в новосибирский аэропорт Толмачево. Об этом сообщает портал NGS.RU.
РБК вчера в 22:42
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru 09 февраля в 23:42
Здоровье

В России двое граждан Китая с коронавирусом готовятся к выписке

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке.
Piter.tv вчера в 12:04
Армия и оружие

На Украине анонсировали введение электронного военного билета

В украинской армии в 2020 году в тестовом режиме введут электронные военные билеты, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк.
Взгляд.ру вчера в 02:33
Политика

В Чувашии отстранили от должностей восемь министров

Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев.
РИА Новости вчера в 08:10
Происшествия

В Уфе врачи спрятались от пациента, прилетевшего из Пекина

В больнице Уфы врачи отказались обследовать мужчину на наличие коронавируса, а некоторые медики спрятались от него в кабинетах.
KM.ru вчера в 02:08
Шоу-бизнес

Организаторы отменили концерты Наргиз в Ростове и Краснодаре

Блокнот Ростов-на-Дону 09 февраля в 01:40
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Здоровье

Смертность в Красноярском крае превысила рождаемость

По данным статистиков, за год в Красноярском крае родилось 30,3 тысячи детей. Мальчиков было больше, чем девочек.
Sibnovosti.ru вчера в 23:30
Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником.
РИА Новости вчера в 17:07
Происшествия

Пять человек погибли при взрыве в Кабуле

В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.
REGNUM вчера в 23:56
Игры

Продюсер Doom Eternal рассказал о пострелизных обновлениях игры

Исполнительный продюсер Doom Eternal Марти Страттон заявил, что разработчики будут активно поддерживать игру после релиза.
CyberSport.ru вчера в 22:53
Политика

Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире

Президент США Дональд Трамп пообещал создать в стране самые мощные ядерные силы в мире.
Lenta.ru вчера в 23:36
Общество

Шарапова в прозрачном платье покорила всех на вечеринке «Оскара»

Теннисистка Мария Шарапова посетила препати церемонии вручения наград кинопремии "Оскар".
Life.ru вчера в 06:09
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой

Сам Манукян, который выложил в своем микроблоге видео с запечатленным на пальце кольцом, решил не раскрывать все детали и промолчал.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:39
Гаджеты

Intel уже выпустила 10 миллионов накопителей на базе QLC 3D NAND

Пока бушуют «эпидемиологические страсти» вокруг китайского производства, компания Intel решила сообщить о выпуске 10-миллионного накопителя на базе памяти типа QLC 3D NAND на китайском предприятии в Даляне.
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Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями

В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Известия вчера в 21:48
Армия и оружие

Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

Число пострадавших военнослужащих армии США в результате ракетного удара Ирана по базе в Ираке 8 января достигло 109 человек, сообщает пресс-служба Пентагона.
REGNUM вчера в 18:15
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В Челябинске врачей поликлиники предупредили о снижении зарплат

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о возможном снижении выплат предупредили медиков поликлиники ГКБ №5, обслуживающей жителей Курчатовского района Челябинска.
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Прибавку к зарплате в новом году получили лишь 8% россиян

Только 8% россиян получили прибавку к зарплате в новом году.
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Эксперты назвали 8 признаков того, что автомобиль не продастся

Зачастую вопрос скорости продаж упирается только в цену — продать можно и битую машину, назначив за нее адекватную стоимость.
SpeedMe вчера в 23:59
Происшествия

В Саратове пропала 16-летняя Ксения Мазеева

В Саратове разыскивается 16-летняя девушка Мазеева Ксения Александровна.
КП - Саратов 09 февраля в 13:50
Энергетика

В Минске заявили о договоренностях с Москвой по поставкам нефти

Россия будет поставлять нефть в Белоруссию по рыночной цене, на чем и настаивал Минск, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Rambler News Service 09 февраля в 07:56
Общество

Новый врио губернатора Прикамья приступил к работе

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин сегодня официально приступил к своим обязанностям.
Вести.Ru вчера в 01:17
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