Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

Крутой подчеркнул, что Минск намерен "доказывать, что наш рынок даже в условиях отсутствия премии все равно является выгодным с точки зрения поставок для российских компаний". Поставки нефти Россия и Белоруссия до сих пор не смогли договориться о новом контракте по поставкам нефти.
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В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

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Крутой о цене на нефть для Беларуси: «Чистая цена между компания – по сути, мировая»

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