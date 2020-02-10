Экономика
РИА НовостиВ Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России
Крутой подчеркнул, что Минск намерен "доказывать, что наш рынок даже в условиях отсутствия премии все равно является выгодным с точки зрения поставок для российских компаний". Поставки нефти Россия и Белоруссия до сих пор не смогли договориться о новом контракте по поставкам нефти.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:54, Ашберн
Общество
МВД ввело новые бланки для справок о судимости
Приказ МВД о выдаче на новых бланках справок о наличии или отсутствии судимости у граждан РФ вступил в силу.
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В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта
Армия и оружие
Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109
Как минимум 109 американских военнослужащих получили контузии при ракетном ударе Ирана по американской базе в Ираке, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Пентагона.
Футбол
«Интер» может заставить клуб Бекхэма сменить название
Клуб MLS «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, может сменить название, сообщает Football Italia.
Кино
«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм
Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Здоровье
Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах РФ
Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
Минтранс РФ не поддержал увеличение срока запрета на шипованные шины
В Минтрансе пояснили, что нельзя увеличить период запрета использования шипованных шин из-за климатических условий в России.
Общество
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Авто
Госсредства на льготное автокредитование могут закончиться в марте
Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 году, могут закончиться к концу марта, сообщил своим дилерам АвтоВАЗ.
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Общество
Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Экономика
В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство
Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Наука
Назван новый способ передачи коронавируса
Ученые рассказали о новых симптомах и способе передачи китайского коронавируса 2019-nCov, сообщается в Journal of the American Medical Association.
Авто
Названы автомобильные марки, которые потеряли покупателей в России
Портал «Wroom.ru» составил список автопроизводителей, продажи которых на российском рынке по итогам 2019 года значительно упали.
Армия и оружие
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
Украинская волонтерка Ольга Решетилова рассказала в своем Facebook о том, как военнослужащие 56-й бригады ВСУ перед своей ротацией занимались мародерством в селе Пески, расположенном на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Происшествия
В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски
Футбол
В Сочи проходит совместный семинар УЕФА и РФС
10 и 11 февраля в Сочи проходит совместный семинар УЕФА и РФС для сотрудников по безопасности футбольных клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ и представителей МВД России, сообщается на официальном сайте РФС.
Космос
Недавно открытый 20-метровый астероид опасно приблизится к Земле
Происшествия
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми
Момент жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска попал на видео.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 3 млрд рублей
Российский комедийный фильм «Холоп» в прокате собрал свыше трех миллиардов рублей.
Биатлон
Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года
Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.
Космос
Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней
Подсчитано, что этот мощный сигнал поступает на Землю из глубокого космоса каждые 16 дней.
Происшествия
Назван мотив открывшего в Таиланде стрельбу военного
Гаджеты
Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды
AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.