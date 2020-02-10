Энергетика
РИА НовостиВ Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России
Крутой подчеркнул, что Минск намерен "доказывать, что наш рынок даже в условиях отсутствия премии все равно является выгодным с точки зрения поставок для российских компаний". Поставки нефти Россия и Белоруссия до сих пор не смогли договориться о новом контракте по поставкам нефти.
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Минск заявил о договоренностях по закупкам нефти у России по цене ниже мировой
Взгляд.рувчера в 11:08
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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Крутой о цене на нефть для Беларуси: «Чистая цена между компания – по сути, мировая»
КП - Беларусьвчера в 13:24
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