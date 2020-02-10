Крутой подчеркнул, что Минск намерен "доказывать, что наш рынок даже в условиях отсутствия премии все равно является выгодным с точки зрения поставок для российских компаний". Поставки нефти Россия и Белоруссия до сих пор не смогли договориться о новом контракте по поставкам нефти.

В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

Общество В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.

Здоровье В России 20 тыс. человек остаются под наблюдением из-за коронавируса В России более 20 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за коронавируса, обследованы и госпитализированы с начала года были около 770 человек, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Музыка Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.

Происшествия В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.

Армия и оружие США и Украина планируют наблюдательный полет над территорией России Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил о том, что с 10 по 14 февраля американские и украинские военные исследуют территорию России.

Финансы Реальный эффективный курс рубля в январе вырос на 1,7% Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции) в январе 2020 года вырос на 1,7%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Политика Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.

Энергетика Беларусь договорилась покупать нефть у России Как рассказал вицепремьер, Беларусь будет закупать нефть у России по ценам мирового рынка, сообщает БЕЛТА .