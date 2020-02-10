Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

Крутой подчеркнул, что Минск намерен "доказывать, что наш рынок даже в условиях отсутствия премии все равно является выгодным с точки зрения поставок для российских компаний". Поставки нефти Россия и Белоруссия до сих пор не смогли договориться о новом контракте по поставкам нефти.
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В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Известия16:22

В Минске рассказали о желаемой цене покупки нефти у России

Газета.Ru16:13

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

RT на русском11:11

В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

РИА Новости12:53

В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой

ТАСС11:49

В Белоруссии заявили о планах покупать российскую нефть без премии к цене

РБК14:04

Минск заявил о договоренностях по закупкам нефти у России по цене ниже мировой

Взгляд.ру11:08
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Политика

СМИ: глава офиса президента Украины подал заявление об отставке

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
РИА Новости 16:13
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Шерстистые мамонты вымерли из-за инбридинга

Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
ToDay News Ufa 05:45
Общество

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Йокогама, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
РИА Новости 07:12
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Шоу-бизнес

Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ

Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению.
Gazeta.SPb 07 февраля в 16:15
Космос

Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней

Подсчитано, что этот мощный сигнал поступает на Землю из глубокого космоса каждые 16 дней.
Российская газета 07:51
Армия и оружие

Разработчик рассказал о возможностях С-500

Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
РИА Новости 09:14
Общество

Соловьев отреагировал на ролик с расхохотавшейся из-за льгот ведущей

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей ВГТРК «Камчатка» Александрой Новиковой, расхохотавшейся из-за новости о повышении льгот на три процента.
Lenta.ru 14:20
Экономика

Путин встретится с главой Минстроя Якушевым

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Минстроя Владимиром Якушевым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:15
Происшествия

В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»

Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 15:19
Армия и оружие

Силы ПВО отразили две атаки беспилотников на базу Хмеймим

RT на русском 15:08
Здоровье

В Челябинской области появится информцентр по коронавирусу

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, главной проблемой стал недостаток коммуникации – как между ведомствами, так и между представителями властей и населением.
Челябинск Сегодня 01:18
Происшествия

В Петербурге задержали нетрезвого водителя Audi

В 21:30 нарушителя задержали у д.3А по набережной реки Мойки. За рулем находился 38-летний мужчина в нетрезвом состоянии.
Neva.Today 16:00
Экономика

Китайские компании попросили миллиарды долларов из-за вируса

Более 300 китайских компаний попросили у банков страны кредитов в общей сложности на 8,2 миллиарда долларов.
Lenta.ru 12:40
Наука

Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса

Фекальные массы могут быть еще одним путем передачи нового коронавируса 2019-nCov, сообщает портал Science Alert со ссылкой на последние исследования китайских и американских ученых.
Газета.Ru 13:40
Политика

Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина

Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Lenta.ru 06:03
Происшествия

Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента

Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
Lenta.ru 08:56
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro вчера в 23:42
Шоу-бизнес

Актрису на «Оскаре» обозвали «лобстером» из-за провального платья

Американская актриса Кристен Уиг прогадала с выбором наряда для 92-й церемонии вручения премии "Оскар".
Московский Комсомолец 04:54
Общество

В Польше спрогнозировали увеличение наплыва украинских гастарбайтеров

Власти Польши в 2020 году ожидают дальнейшего увеличения количества работников с Украины.
Городовой 05:58
Футбол

Семак рассказал, почему «Зенит» не может купить лидеров ЦСКА

Обо всем главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал в разговоре с «Россия 24».
Gazeta.SPb 16:17
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Политика

Трамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю.
РБК 16:01
Происшествия

Отец поставленного коленями на гречку мальчика оказался убийцей

7 новостей 12:54
Армия и оружие

Reuters: число военных США, пострадавших при ударе Ирана в Ираке в январе, превысило 100

Число военнослужащих США, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по двум базам в Ираке в ночь на 8 января, превысило 100.
ТАСС 12:08
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В России двое граждан Китая с коронавирусом готовятся к выписке

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке.
Piter.tv 12:04
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Армия и оружие

Пушков высказался о решении Польши купить американские F-35

Польша зря подписала контракт с США на $4,6 млрд для приобретения американских истребителей F-35, так как она состоит в НАТО и пользуется гарантиями альянса в области безопасности.
Rambler News Service 09:52
Футбол

Обрили уже. Неймар снова сменил имидж

Нападающий «ПСЖ» Неймар продемонстрировал новый имидж.
Спорт-Экспресс 14:36
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по сирийской армии

Известия 12:07
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