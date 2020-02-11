Энергетика

Новые ВедомостиНовые ВедомостиВ Минске назвали цену российской нефти для Беларуси

На прошлой неделе глава республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова покупать у России нефть по мировым ценам. Однако, отмечал он, Москва настаивает на «существенной премии» за поставку. Ранее Лукашенко заявил о том, что Минск вынужден вести войну за энергоресурсы.
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Белоруссия еще не подписала контракты на поставку нефти взамен российской

Коммерсантъ10 февраля в 12:07

Минск назвал желаемую цену на российскую нефть

REGNUMвчера в 00:35

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Известия10 февраля в 16:22

В Минске рассказали о желаемой цене покупки нефти у России

Газета.Ru10 февраля в 16:13

В России назвали несбыточными мечты Минска об идеальной цене на нефть

Национальная служба новостейвчера в 02:49

В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой

ТАСС10 февраля в 11:49

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

RT на русском10 февраля в 11:11
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Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Армия и оружие

Сирийские войска действуют только против террористов — Песков

Против действия террористов направлены удары военнослужащих правительственных сил Сирии в Идлибе.
REGNUM 05:55
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 06:15
Общество

Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров

С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Ведомости вчера в 10:38
Происшествия

В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

Российская газета 04:36
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Столбова завершила карьеру

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года в командных соревнованиях Ксения Столбова объявила о завершении карьеры.
RT на русском 06:35
Гаджеты

Samsung представил флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20

Компания Samsung провела свою ежегодную презентацию, представив миру сразу пять новых устройств - флагманскую линейку Galaxy S20, состоящую из трех смартфонов, гибкий гаджет Galaxy Z Flip, а также конкурента AirPods под названием Galaxy Buds+.
Газета.Ru 02:36
Происшествия

Волгоградец погиб при спуске с Мамаева кургана на тюбинге

Российская газета 05:58
Политика

В Минске заявили, что не имеют нефтяных контрактов с США

В феврале госсекретарь США Майкл Помпео в ходе визита в Белоруссию пообещал на 100% обеспечить Минск американской нефтью «по конкурентным ценам».
REGNUM 07:37
Армия и оружие

В Сирии восстановили контроль над трассой Дамаск — Алеппо

REGNUM вчера в 04:08
Кино

Маколей Калкин провалил кастинг у Тарантино

Известия 05:45
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс вчера в 08:16
Политика

Левада-Центр: Владимиру Путину доверяют 35% россиян

Социологи констатируют, что за последние два года рейтинг доверия президенту упал почти в два раза.
Эхо Москвы 06:07
Политика

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни

РИА Новости 07:18
Армия и оружие

В НАТО заявили о намерении избежать гонки вооружений с Россией

НАТО хочет избежать «дорогостоящей гонки вооружений» с Россией.
Известия 07:06
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК вчера в 03:50
Футбол

Иванович: Абрамович изменил мир футбола

Думаю, что он изменил мир футбола. Абрамович был первым, кто серьёзно вложился в футбол, и после него многие клубы поддержали эту идею.
Чемпионат 06:22
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском вчера в 00:02
Экономика

Песков: Путин и Сечин не обсуждали критерии эффективности госкомпаний

Вопрос о критериях оценки эффективности работы руководителей госкомпаний не обсуждался в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и главы «Роснефти» Игоря Сечина.
REGNUM 07:15
Кино

Вышел трейлер второго сезона «Видоизмененного углерода»

Культуромания вчера в 14:49
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин

Российская газета 01:59
Культура

Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»

Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
Народные новости вчера в 14:51
Политика

В Кремле рассказали об отношении Путина к «иконам» с его изображением

ТАСС 05:43
Экономика

Путин сообщил об объемах финансовых резервов России

По словам Путина, накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы страны.
РБК 07:39
Общество

Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
REGNUM вчера в 04:23
Футбол

«Спартак» не взял Баду и Глушенкова на сбор в Сочи

Защитник Малкольм Баду и полузащитник Максим Глушенков отправились в Турцию, где будут тренироваться со «Спартаком-2», а хавбек Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России.
RT на русском 04:20
Культура

Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Газета.Ru вчера в 01:42
Футбол

«Реал Сосьедад» требует от «Барселоны» за Виллиана Жозе 50 млн евро

Клуб из Сан-Себастьяна запросил за трансфер форварда 50 млн евро, что не устраивает "Барселону".
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Автоспорт

Этап «Формулы-1» в Китае перенесен из-за коронавируса

РИА Новости 07:20
Наука

В Китае началось тестирование вакцины против коронавируса

Учёные китайского университета Тунцзи несколько недель назад начали работу над вакциной против коронавируса.
ПроТуймазы 05:22
Как работают Яндекс.Новости?
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