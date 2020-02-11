Энергетика
Новые ВедомостиВ Минске назвали цену российской нефти для Беларуси
На прошлой неделе глава республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова покупать у России нефть по мировым ценам. Однако, отмечал он, Москва настаивает на «существенной премии» за поставку. Ранее Лукашенко заявил о том, что Минск вынужден вести войну за энергоресурсы.
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Белоруссия еще не подписала контракты на поставку нефти взамен российской
Коммерсантъ10 февраля в 12:07
В России назвали несбыточными мечты Минска об идеальной цене на нефть
Национальная служба новостейвчера в 02:49
В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой
ТАСС10 февраля в 11:49
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Вышел трейлер второго сезона «Видоизмененного углерода»
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