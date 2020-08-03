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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

В Белоруссии рассказали, как задержанные россияне попали в страну

Задержанные в Белоруссии граждане России имели некоторые сложности, связанные с приездом в страну. Такую информацию со ссылкой на некого источника опубликовали журналисты белорусского телевизионного канала СТВ.В источнике
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Городовой

В Белоруссии рассказали о проблемах «бойцов ЧВК» с пересечением границы

Городовой04:29
ИА Красная Весна

У задержанных в Белоруссии граждан РФ были проблемы на границе — очевидец

ИА Красная Веснавчера в 14:51
Московский Комсомолец

Стала известна версия событий перевозчика «российских боевиков» в Белоруссии

Московский Комсомолец20:54
Lenta.ru

В Белоруссии рассказали о трудностях «российских боевиков» с пересечением границы

Lenta.ru19:42
Росбалт

СМИ: Белорусский перевозчик рассказал о трудностях «бойцов ЧВК» при пересечении границы

Росбалт18:55
РБК

Белорусские СМИ узнали о трудностях «боевиков ЧВК» с пересечением границы

РБК17:58
Общественная служба новостей

В Белоруссии рассказали, как задержанные россияне попали в страну

Общественная служба новостей21:25

В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре

«03 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.
Известия06:09
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В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет

Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
Газета.Ru06:13
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Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

Уголовное дело двух старших сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, будет рассмотрено судом с участием коллегии присяжных, сообщили в Мосгорсуде по итогам предварительных слушаний.
RT на русском05:16
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Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека

Алтайский районный суд постановил поместить под стражу на два месяца руководителя турбазы "Глобус" в Алтайском районе Алтайского края, где из-за отравления окисью углерода от дизель-генераторов погибли четыре человека.
ТАСС06:23
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