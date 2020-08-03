Общество
Общественная служба новостейВ Белоруссии рассказали, как задержанные россияне попали в страну
Задержанные в Белоруссии граждане России имели некоторые сложности, связанные с приездом в страну. Такую информацию со ссылкой на некого источника опубликовали журналисты белорусского телевизионного канала СТВ.
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У задержанных в Белоруссии граждан РФ были проблемы на границе — очевидец
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Стала известна версия событий перевозчика «российских боевиков» в Белоруссии
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В Белоруссии рассказали о трудностях «российских боевиков» с пересечением границы
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Правительство России расширит перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
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По информации источника, вице-президент клуба Хавьер Дзанетти и спортивный директор Пьеро Аузилио поддержали кандидатуру Почеттино.
ProstoProSport 02:23
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Переговоры между Россией и Чехией о нормализации отношений начнутся в ближайшее время.
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер ответил на вопрос о возможном бое с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
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Опасные источники радиации в российской Арктике утилизируют за 8 лет
Москва, 3 августа 2020, 09:02 — REGNUM Росатом рассчитывает за восемь лет утилизировать наиболее опасные радиоактивные объекты, находящиеся сейчас на дне в акватории Арктики.
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