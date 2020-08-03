Задержанные в Белоруссии граждане России имели некоторые сложности, связанные с приездом в страну. Такую информацию со ссылкой на некого источника опубликовали журналисты белорусского телевизионного канала СТВ.

В Белоруссии рассказали, как задержанные россияне попали в страну

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